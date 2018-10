Première Guerre Mondiale : 2 expos pour les 100 ans de l'Armistice

A Tours et Larçay.

Cette semaine nous vous annonçions qu'à l'occasion du centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 marquant la fin de la Première Guerre Mondiale, la préfecture d'Indre-et-Loire invitait les communes à faire sonner les cloches "à la volée" le dimanche 11 novembre à 11h. Ce jour-là, comme chaque année, des cérémonies sont prévues aux monuments aux morts, avec forcément plus d'ampleur que d'habitude. A Tours, deux nouveaux noms se verront inscrits sur la liste des victimes mortes pour la France à l'Hôtel de Ville comme nous vous le révélions avant l'été.

Par ailleurs, la ville lance ce samedi une exposition dans le péristyle de l'Hôtel de Ville Place Jean Jaurès : " cette exposition présentera les évènements locaux de la fin de guerre : armistice, retour du front des soldats, fêtes et hommages publics rendus aux poilus, commémoration du conflit par l’érection de monuments aux morts" précise la ville. A voir du lundi au samedi de 14h à 18h pendant trois semaines (c'est gratuit).

Autre événement, autre expo à Larçay : du 30 octobre au 5 novembre la salle François Mitterrand accueille l'exposition "1914-1918 : les ultimes batailles de l'Armistice". "Outre la présentation des faits marquants de cette dernière année du conflit (ultimes batailles, bilan humain et matériel, conditions ayant conduit à l’armistice du 11 novembre 1918, le traité de paix de 1919)... une rétrospective des principaux événements de ces quatre années terribles sera proposée, avec un point particulier sur le rôle et le sort réservés aux femmes. L’Union Philathélique de Tours y présentera l’histoire et l’action de la Croix-Rouge internationale durant cette période, ainsi que l’évocation du souvenir de l’AS de l’aviation, Georges Guynemer. Le collectionneur, Didier CARION, participera également à cette exposition" explique la ville.

A voir de 14h à 18h mais aussi de 9h30 à 12h30 les 1er, 4 et 5 novembre.