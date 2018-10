StorieTouraine, 26/10/18 : alerte pour l'avenir du CHU de Tours, des policiers caillassés à St-Pierre-des-Corps, 200 000€ pour le Bateau Ivre...

On parle aussi des 84 permis de conduire confisqués ces derniers jours.

La dernière Storie de la semaine fait le point sur l'essentiel des infos de ce vendredi en Indre-et-Loire... Et comme d'habitude nous la mettrons à jour si nécessaire.

Interpellation complexe...

Jeudi vers 23h15, les policiers de Tours ont voulu stopper un conducteur surpris sans ceinture de sécurité à la Rabaterie. L'homme a d'abord refusé de s'arrêter avant de stopper son véhicule près du centre commercial du quartier de St-Pierre-des-Corps.Âgé de 37 ans, il était ivre et sans permis. Il a été interpellé mais lors de l'intervention plusieurs personnes ont jeté des cailloux sur les forces de l'ordre. Personne n'a été blessé.

Permis...

Du 18 au 24 octobre, les contrôles menés sur les routes d'Indre-et-Loire ont permis de recenser 461 infractions dont 347 excès de vitesse. Gendarmes et policiers ont confisqué 84 permis de conduire, 50 pour des personnes roulant plus de 40km/h au-delà de la vitesse autorisée, 16 suite à une consommation d'alcool et 18 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Un hôpital en sursis ?

Jeudi le CHU de Tours annonçait avoir trouvé l'architecte chargé de reconstruire le site de Trousseau à Chambray (début des travaux en 2021, ouverture en 2024). Mais une question plane : l'agglomération va-t-elle conserver son hôpital de dimension universitaire ? L'Etat réfléchit à réduire le nombre de grands établissements dans le pays pour en garder entre 10 et 12. un audit est en cours et Tours ferait partie des villes en sursis, comme Rennes ou Grenoble. La Cour des Comptes donnera ses recommandations (recommandations, pas décisions) d'ici fin novembre.

La directrice du CHU, qui devait s'exprimer devant les élus du Conseil Départemental ce vendredi, était absente pour cause de rendez-vous avec la ministre de la santé. Pour marquer son attachement au statut du CHU, le seul de la région, Jean-Gérard Paumier - président du Département - a néanmoins abordé le sujet et sorti une pancarte "Touche pas à mon CHRU" inspirée de celle d'SOS Racisme qui scandait le message "Touche pas à mon pote". Il craint une "fragilisation" de l'hôpital à terme qu'il veut défendre en tentant d'argumenter auprès de la Cour des Comptes et influer sur son rapport.

Grosse subvention...

Alors que plus d'un million d'euros de travaux sont nécessaires pour rénover totalement le Bateau Ivre de la Rue Edouard Vaillant à Tours, le Conseil Départemental a annoncé ce vendredi le versement d'une somme de 200 000€ pour soutenir la SCIC Ohé, société coopérative qui gère le projet. L'objectif est toujours d'organiser de nouveau des événements dans la salle dès 2019. Jusqu'à 600 personnes pourront y être accueillies.

Sport...

Le rendez-vous du week-end est en Coupe de France : Tours va jouer à Bourges ce samedi à 20h pour le 6ème tour de la compétiton.

En volley, le TVB se déplace à Chaumont ce samedi à 20h.

En basket, Tours reçoit Lorient à Monconseil ce samedi et ça s'annonce comme un très gros match !