[Pouce Levé N°3] Les meilleurs posts Insta de la semaine en Indre-et-Loire

Un chat à Amboise, des travaux à Rochecorbon, des gourmandises à Tours...

Le vendredi, on a un peu de temps pour scroller sur Instagram et on le fait ensemble avec un best of des photos qu'on a likées ces derniers jours...

Après avoir fait sensation cet été avec un miroir d'eau dans la cour de l'Hôtel Gouin à Tours, les Stadler proposent une nouvelle création originale. Le couple tourangeau est désormais installé dans le parc de Candé à Monts avec ses porte-vents; A découvrir pendant ces vacances de la Toussaint...

C'est la photo trop mignonne de la semaine : un chat sur un parapet d'Amboise face au château, au niveau de l'Île d'Or le tout dans une ambiance de pénombre. Le potentiel de likes est à son maximum.

La chaîne spécialisée dans l'univers du jeu vidéo League of Legend a atteint les 100 000 followers sur Instagram (même 108 000 maintenant) et ses émissions sont réalisées depuis Tours. Respect.

L'association qui entretient des bâteaux traditionnels de Loire est en pleins travaux de rénovation après ses balades estivales. Et propose les coulisses des chantiers sur Insta.

Un endroit sympa avec les marmots pendant les vacances ? Le Bar Bidule au 64 Rue d'Entraigues ! En plus regardez ce qu'ils font pour le goûter, trop mignon, non ?