Halloween en Touraine : 10 événements pour vous faire peur (ou pas)

Ateliers maquillage, soirées déguisées, cinéma…

Avant les chocolats de Noël, il y a les bonbons d’Halloween. Initiée par le lobby des dentistes (certainement la profession médicale qui fait le plus peur aux enfants), elle revient chaque 31 octobre (avantage : le lendemain c’est férié, donc grasse mat’). Mais que faire pour Halloween ? Si vous êtes trop vieille ou trop vieux pour aller taper aux portes du quartier pour reconstituer votre stock de Dragibus ou que vous cherchez à rendre cette journée inoubliable pour vos terreurs en culotte courte, lisez ce qui suit…

1 – Bal ensorcelé

La mairie de Montbazon organise deux bals pour les enfants le 31 octobre. Spectacle Même pas peur pour les élèves de maternelle de 15h30 à 16h30 par la Cie Ricardo à l’Espace Atout Cœur. De 18h à 20h, les enfants jusqu’à 11 ans pourront participer à un bal d’Halloween animé par un DJ. Buvette et stand de maquillage toute la journée.

2 – Noir obscur

Vous n’avez pas peur du noir ? Direction les Studio pour un après-midi Halloween au cinéma ce 31 octobre. Pour les enfants dès 9 ans, film CULTE La Famille Adams dès 14h15 en VF suivi d’un goûter et d’un atelier « horrifique ». Inscriptions : monmarche@studiocine.com.

3 – Sorcières châtelaines

Le Château du Rivau accueille les sorcières et leurs citrouilles le 31 octobre (et pas que). Au programme dès 5 ans : chasse aux bonbons dans les jardins hantés (attention aux pièges !), enquête façon murder party pour les grands de 14h30 à 17h et menu spécial Halloween au restaurant. Il y aura également plein de citrouilles dans les jardins. Tarifs : 7 à 11€.

4 – Marathon Halloween

Le Dakota Café de Tours, nouvelle adresse du Bvd Heurteloup face au Vinci, fait une soirée Halloween le 31 mais dès le midi il servira un plat du jour spécial et surprise. D’ailleurs, le menu du soir est aussi mystérieux, un cocktail d’outre-tombe sera proposé pour l’apéro avec quelques bonbons.

5 – Halloween is in the kitchen

La nouvelle école d’anglais de Tours – Mortimer English, Rue Giraudeau – organise une journée Halloween avec jeux dès 10h, atelier maquillage de midi à 14h, travaux manuels l’après-midi et quiz dès 16h avec des cadeaux à gagner. Est-ce qu’il y aura des bonbons ? Of course !

6 – Atelier déco

Mais où mettre les bonbons récupérés en porte-à-porte ? A La-Ville-aux-Dames, Le Café Pouce de la Rue Marie de Lorraine propose un atelier pour décorer des boîtes à cookies remplies de gâteaux. Ça dure une heure, ça coûte 15€, c’est dès 6 ans et il y a plusieurs horaires dans la journée (à partir de 10h). Attention : l’aide d’un adulte sera nécessaire.

7 – Soirée jeux

De 20h à 22h30 le 31 octobre, La Gloriette de Tours vous transforme en médiums : vous êtes alors au cœur d’une séance de spiritisme au cours de laquelle se réunissent les mondes visibles et invisibles… Plein de jeux pour tout le monde dès 10 ans, et c’est gratuit ! Inscriptions obligatoires au 09 52 92 43 34 ou pauline@mdjt.org

8 – Vous chantez ?

Parmi les différentes soirées organisées par des bars (Oxford, Outback…), signalons celle du Pale avec une option karaoké. Si quand vous chantez ça fait peur, allez-y dès 20h ce mercredi 31 octobre !

9 – Faire peur, c’est tout un art

Atelier Halloween Beauty à Château-Renault le 31 octobre à l’institut de beauté Aude Rue de la République. Vous pourrez par exemple repartir avec du vernis sanglant…

Pour en savoir plus sur ces événements et en découvrir d'autres cliquez ici.

Bonus :

Trajectoire et des cheval organisent le 31 octobre un événement artistique baptisé Ghosts. Ça veut dire fantôme mais cela désigne aussi des publicités fictives. Ces dernières, réalisées par Cédric Neige, seront exposées de 18h à 21h au 54 Rue Sébastopol à Tours et vous pouvez venir déguisé(e).