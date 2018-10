StorieTouraine, 24/10/18 : manifestation SNCF à Tours, formations annulées à Parçay-Meslay, les cloches tourangelles à la volée le 11 novembre...

On parle aussi d’une panne Internet géante en Chinonais.

Comme chaque jour, on vous résume l’actu dans la StorieTouraine, c’est gratuit et actualisé si nécessaire.

SNCF...

Pour dénoncer la suppression de 10 postes aux guichets de la gare de Tours, une centaine de cheminots se sont rassemblés près de la gare de Tours ce mercredi matin vers 9h. Le trafic a été légèrement perturbé sur la ligne Tours-Saumur suite à un appel à la grève relativement peu suivi.

Formations...

Après les difficultés de l’AFPA, nouveau soucis pour les formations, cette fois à Parçay-Meslay. L’IFRAC va stopper ses sessions tourangelles dès ce samedi 27 octobre. Bourges, Déols et Manvilliers sont aussi concernés. La Région dit condamner cette situation et espère pouvoir trouver des solutions pour permettre aux stagiaires de poursuivre leurs cursus dans le transport ou encore la logistique. Un rasemblement a eu lieu à Parçay-Meslay ce mercredi. Le Conseil Régional estime que l’IFRAC n’a pas repsecté ses engagements. L’organisme est actuellement en redressement judiciaire. Une situation qui dure depuis le 2 octobre.

Sandvik...

Après le choc de mardi (fermeture de l’usine et du centre de recherche avec 161 suppressions de postes), l’usine Sandvik de Fondettes était à l’arrêt ce mercredi. Les salariés sont sous le choc. Une première réunion de négociations est prévue la semaine prochaine avec la direction, avant un débrayage début novembre. Nous y reviendrons plus en détails prochainement sur Info Tours.

Panne...

Mardi après-midi, une pelleteuse a sectionné un câble sur un chantier de Ballan-Miré entraînant une coupure d’Internet et de téléphone fixe pour 13 000 foyers, notamment dans le Chinonais. Le retour à la normale a pu être assuré pour la fin de soirée.

11 novembre...

Le 11 novembre on célèbrera le centième anniversaire de l’Armistice de 1918 marquant la fin de la Première Guerre Mondiale. Ce jour-là, les cloches avaient sonné à la volée pour annoncer la fin des combats et la victoire. La préfète d’Indre-et-Loire propose aux communes de rééditer l’opération 100 ans plus tard lors des commémorations. Le diocèse de Tours a d’ores et déjà dit oui en hommage aux plus de 18 millions de victimes du conflit.

Hockey...

Les Remparts de Tours ont été éliminés de la Coupe de France mardi soir, défaite 6-1 face à Cholet. Tours s’arrête donc en 16èmes de finale.