Joie et nostalgie pour Les Parisiennes à Tours

Au Vinci samedi dernier, « Les Parisiennes » Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja et Helena Noguerra, ont enchaîné une quinzaine de titres (Il fait trop beau pour travailler, L'argent ne fait pas le bonheur, Je te déteste, Ce soir à Saint-Tropez...) en un tour de chant léger (un peu trop peut-être) d'une heure trente, accompagnées par un quartet qui fait merveilleusement sonner la musique de Bolling du groupe féminin des années yé-yé, signées Claude Bolling.



Le public a pu découvrir un show musical au rythme effréné, mêlant chant, danse, comédie, signé Laurent Ruquier avec une mise en scène sexy et endiablée de Stéphane Jarny où les quatre filles dans le vent se changent une bonne douzaine de fois lors d'interludes incarnés par la chanteuse Anaïs, dans le rôle de Speakerine et offrent sur scène une représentation empreinte de nostalgie et de joie de vivre, le tout débordant de délicatesse et de malice.

Patricia Pireyre