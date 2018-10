Chambray, Tours Nord, Joué : travaux sur l'A10 cette semaine

Plusieurs perturbations à prévoir.

En raison de travaux, plusieurs perturbations sont à prévoir du 22 au 26 octobre sur l'A10 et l'A85, voici les détails communiqués par Vinci Autoroutes :

Nuit du lundi 22 octobre, entre 20h et 7h : fermeture des bretelles d'entrée (gares de péage haute et basse) de Chambray-lès-Tours (n°23), en direction de Paris.

Nuits du lundi 22 et mardi 23 octobre, entre 20h et 7h : fermeture des bretelles de sortie (gares de péage haute et basse) de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Paris.

Nuits du lundi 22, mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 octobre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Tours Nord (n°19), en provenance de Paris et fermeture de la bretelle de sortie de Tours Nord (n°19), en provenance de Tours.

Nuit du mercredi 24 octobre, entre 20h et 7h : Fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Bordeaux.

Fermeture de la bretelle d'entrée de Joué-lès-Tours (n°24), en direction de Paris.



Mardi 23 octobre, entre 9h30 et 16h30 : fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs d'Azay-le-Rideau (n°9) et de Druye (n°9.1), en provenance d'Angers et en direction de Vierzon.





Dans tous les cas des déviations sont prévues, suivez les panneaux jaunes.