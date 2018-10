StorieTouraine, 19/10/18 : pétition au Lycée Grandmont, 5 blessés à Ligueil, Sami Nouri travaille avec Saint James...

Le point sur l'actu de la fin de la semaine.

Gratuite et mise à jour si l'actualité le nécessite, la StorieTouraine vous permet de faire le point sur les informations les plus marquantes de la journée dans le département...

Pétition...

Les élèves qui forment la chorale du Lycée Grandmont de Tours s’inquiètent : le temps réduit de la pause déjeuner les empêcherait de poursuivre leurs activités sereinement. Le souci : avec une heure de pause le midi dont 30 minutes de queue au self c’est parfois trop court ce qui entraînerait des retards massifs en cours et une désaffection de la chorale en place depuis plus de 50 ans. En trois ans, elle est passée de 130 élèves à 85, 25 jeunes au lieu de 45 dans l’orchestre.



« Cette diminution est due à plusieurs problèmes : beaucoup d’élèves de la chorale n’ayant qu’une pause de 12h à 13h le mardi (ou le jeudi pour l’orchestre), créneau horaire de l’activité, sont contraints de pique-niquer durant l’interclasse ou un cours. D’autres encore n’ont pas la possibilité d’y participer car ils ont cours à cette heure là.

Nous, élèves de la chorale et du lycée Grandmont, demandons un changement des emplois du temps pour la rentrée de la Toussaint, permettant une banalisation pour tous de 12h à 14h le mardi et de 12h à 13h le jeudi pour un apprentissage scolaire dans de meilleures conditions » peut-on lire dans le texte d’une pétition qui a dépassé les 1 000 signatures avant d'être fermée. A suivre donc après les vacances.

Accident...

Choc frontal jeudi soir à Ligueil en Sud-Touraine : une trentaine de pompiers ont été mobilisés car 5 personnes ont été blessées dont une victime gravement touchée qui a dû être désincarcérée. Le trafic sur la D31 a été perturbé le temps des opérations de secours.

Mode...

Le créateur tourangeau Sami Nouri - dont vous pouvez découvrir notre portrait ici - vient d’annoncer une collaboration avec une nouvelle grande marque : Saint James. Il y a quelques mois, ses propres créations avaient été exposées dans les vitrines des Galeries Lafayette à Tours, plus récemment on l’a vu en Chine représenter les jeunes entrepreneurs avec l’ex premier ministre Jean-Pierre Raffarin ou le chef de La Roche Leroy et il promet également des projets avec Morgan. Bref, le jeune créateur d’origine afghane n’en finit plus de décoller dans le monde de la haute couture.

Sport...

Ce soir, nouvelle journée de National pour le Tours Football Club qui reçoit Rodez à 20h. Ce samedi le Tours Volley Ball accueille lui Tourcoing à Grenon.