[Pouce Levé, N°2] 5 posts tourangeaux à liker d’urgence sur Instagram

Cette semaine on parle des travaux au Printemps ou au Bateau Ivre, mais aussi de travaux personnels...

Chaque vendredi, on scrolle sur Instagram... C’est bon, c’est la fin de la semaine, on a le droit ! Voici 5 postes plutôt sympas sélectionnés pour vous...

Détournement sympathique de ce panneau historique situé aux abords des gares ou des passages à niveau conseillant de faire attention car un train pouvait en cacher un autre. Là, il est plutôt question de bonnes bouteilles. Il faut juste faire attention à la modération :)

Jusqu’à la fin du mois c’est Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. En attendant le défilé solidaire prévu mercredi prochain à l’Escale de St-Cyr-sur-Loire avec plusieurs influenceuses et influenceurs de Touraine, découvrons ce joli tableau solidaire humain réalisé à Azay-le-Rideau. En rose, évidemment !

Après plusieurs mois de travaux, le grand magasin Printemps de Tours situé Rue de Bordeaux a changé de look et ses nouvelles installations ont été inaugurées ce jeudi soir. Tous les étages ont été rénovés dans ce bâtiment historique du centre-ville... A découvrir, pas que sur Insta !

Clin d’oeil à une blogueuse (Sirop de Fraise) qui nous propose un joli atelier do it yourself pour relooker une boîte à thé... Vu que la saison froide approche (enfin, si le thermomètre se décide à baisser un jour) ce genre d’atelier devrait rendre vos dimanches plaid-film bien sympathiques !

Après avoir rassemblé plus de 5 000€ lors de sa dernière vente aux enchères le 13 octobre, l’équipe qui travaille pour la réouverture du Bateau Ivre de Tours continue à accumuler les soutiens d’artistes. Ici, Aldebert.





