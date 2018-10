StorieTouraine, 17/10/18 : départ du directeur du Conservatoire, la pétition à succès des boulangers tourangeaux, le grand retour des Bodin's à Tours...

On parle aussi de l'émission "La Carte aux Trésors" qui fait étape en Indre-et-Loire.

Chaque jour, on fait le point sur l'actualité tourangelle avec les grandes infos du jour réunies sur la même page. C'est gratuit et mis à jour si l'actualité le nécessite.

Départ...

Après l'affaire Dizier, du nom du chef de choeur du Conservatoire de Tours accusé d'agressions sexuelles sur des élèves, on apprend ce mercredi le départ du directeur de l'institution, Mr Wallet. Selon la NR il réfléchissait à quitter ses fonctions depuis un moment mais attendait la fin de l'affaire judiciaire - terminée depuis le suicide de Pierre-Marie Dizier. Il pourrait désormais exercer d'autres fonctions à la ville selon le journal.

Il y a quelques semaines nous avions fait le point sur l'intégralité de l'affaire Dizier

Ras la baguette !

Depuis quelques jours, les boulangers d'Indre-et-Loire ont lancé une pétition sur Internet pour demander un encadrement des implantations des chaînes qui vendent du pain (La Mie Câline, Marie Blachère...). Selon eux leur concurrence met en péril les boulangerie straditionnelles. Le représentant départemental Philippe Desiles exige ainsi que toutes respectent l'interdiction de vendre du pain au moins un jour par semaine, et qu'elles annoncent la provenance des produits quand ils ne sont pas faits sur place. Près de 3 500 personnes ont déjà signé, elles étaient à peine plus de 1 000 en début de semaine.

Livraisons au bureau...

Depuis le début de la semaine, une nouvelle entreprise de livraisons de peitts déjeuners ou repas au bureau est arrivée en Touraine, plus précisément à St Avertin. Il s'agit de la franchise Tout&Bon qui propose également l'organisation de buffets, apportés en camion frigorifique. Il faut compter 5€50 à 25€ pour le petit déjeuner selon sa formule, dès 8€ pour la formule sandwich, 7€ la salade, 15€ les plateaux repas... Beaucoup de choix pour des recettes classiques ou plus originales préparées dans les ateliers de l'enseigne.

Volley...

Mardi soir le TVB a perdu à Ajaccio. Défaite 3 sets à 1. Prochain match samedi contre Tourcoing à Grenon.

Tennis...

8èmes de finale ce mercredi à l'Open Engie de Joué-lès-Tours : 8 françaises encore en lice en simple, donc une joueuse sur 2. Reportage à suivre ce jeudi sur Info Tours.fr.

Les Bodin's : 4 à la suite !

Les humoristes régionaux vont enfin revenir à Tours ! Après des années d'absence le Parc Expo va les accueillir pour 4 dates mais il faudra patienter un bon moment : ce ne sera que du 19 au 22 décembre 2019 (à 20h, ou 15h le dimanche). La vente des places est ouverte à partir de 35€.

Le pitch : Retrouvez les Bodin's dans la plus dingue de leurs créations ! Du jamais vu, sur la route un barnum de plus de 10 semi-remorques. In situ, Maria Bodin's et son fils Christian donnent la réplique à 8 comédiens dans le décor atypique d'une ferme reconstituée grandeur nature. Y vivent aussi chien, poules, chèvre, âne et cochon .... Au rendez-vous, machinerie, imagerie, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flamme, odeurs .... rêveries.

Les Châteaux de la Loire à la télé...

Ce mercredi soir France 3 diffuse un épisode de son émission La Carte aux Trésors (celle avec les fameux hélicoptères) tourné dans la région des Châteaux de la Loire, notamment sur le secteur d'Amboise. Pendant ce temps Le Parisien se demande si ce programme est polluant.