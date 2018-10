Toujours plus de monde aux urgences du CHU de Tours

Près de 110 000 patients en 2017.

Le CHU de Tours est le premier hôpital de la région Centre-Val de Loire, comme nous vous l’expliquions l’an dernier dans un article de 37 degrés. L’établissement universitaire vient de mettre à jour ses chiffres et donc on sait tout de ce qu’il s’est passé en 2017 à Bretonneau, Trousseau ou encore Clocheville.

On apprend ainsi qu’en moyenne 1 826 personnes sont hospitalisées chaque jour soit 12 de plus qu’en 2016. Pourtant, dans le même temps, le nombre de lits et de places a baissé : on en comptait 1 967 en 2017 (dont 1 638 lits) contre 1 999 l’année d’avant, 2 049 en 2014. Dans le détail, c’est à Bretonneau qu’on peut accueillir le plus de patients en simultané (825), 507 à Trousseau, 209 à Clocheville, et le reste en Ehpad, en clinique psychiatrique ou au centre de psychothérapie de Tours Sud.

Plus de 70% des personnes soignées à Tours sont originaires d’Indre-et-Loire mais certaines viennent de loin : la Nièvre, le Calvados ou la Charente, voire l’Île de France. 38,6% des patient(e)s ont plus de 60 ans, 18% moins de 15 ans.

En moyenne, on reste 3,18 jours à l’hôpital de Tours, un chiffre en baisse constante puisque c’était 3,21 jours en 2016, 3,37 jours en 2015 et plus de 6 jours en 2006. Au total, 108 200 hospitalisations ont été comptabilisées en 2017, +2,5% en un an. A cela il faut ajouter les 109 555 présentations aux urgences (une toutes les 5 minutes), également en hausse de 2,5% (33 000 urgences rien que pour les enfants, 12 000 pour les yeux). A noter qu’en 2017, l’hélicoptère a servi 559 fois pour amener des blessés ou malades au CHU.

Comme partout en France, la chirurgie ambulatoire (sans nuit à l’hôpital) se développe : c’est désormais 37,5% des actes à Tours, près d’un sur deux pour les enfants et +7,8% par rapport à 2016.

Derniers chiffres :

3512 accouchements et 3 596 naissances, soit +1,6% (coucou aux jumeaux et aux triplés)

279 greffes d’organes réalisées dont 150 reins, 11 cœurs, 54 de cornées sur les yeux

219 835 appels au SAMU

95 études suivies en recherche

4 brevets déposés, 18 en cours

36 440 opérations (-0,54%) dont 257 avec un robot chirurgical

Près de 250 000 radios

670 millions d’euros de budget

7 millions d’euros de déficit (8,8 millions d’euros un an plus tôt)

Côté personnel, ça baisse : 8 831 équivalents temps plein (2 192 dans le médical) dans 140 métiers soit 4% des emplois du département. Leur rémunération nécessite un budget de 390 millions d’euros. 2 739 stagiaires ont exercé au CHU en 2017.

Enfin, petit point développement durable, le CHU de Tours ne compte toujours que 7 véhicules électriques dans son parc.