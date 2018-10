Tours-Marseille : la ligne Ryanair prolongée tout l'hiver

Avec deux vols par semaine.

Ryanair dessert 5 villes au départ de l'aéroport de Tours : Londres, Dublin, Marseille, Marrakech et Porto.

Jusqu'ici, Marseille et Dublin c'était juste pour la saison estivale. Désormais, des avions décolleront vers la Provence même l'hiver, en tout cas pour cette saison 2018/2019. Ce mardi, le groupe Edeis qui gère l'aéroport de Tours annonce la prolongation de la desserte des Bouches-du-Rhône en ligne directe depuis Tours, donc avec des vols chaque mardi et chaque samedi du 29 octobre au 30 mars. Les réservations sont déjà ouvertes : comptez 1h20 de vol. Pour l'aller, on trouve des tarifs allant de 20 à 125€ selon les dates, à partir de 15€99 pour le retour. Donc des aller-retours sont possibles pour moins de 40€.

Selon le directeur de l'aéroport Nicolas Destouches cette prolongation était "régulièrement demandée" sachant que, toujours selon Edeis, les sièges de Ryanair au départ et à l'arrivée de Tours sont occupés à plus de 90% (dans des avions d'environ 200 places). Avec ce renforcement de liaisons vers Marseille, Tours espère attirer quelques touristes de la région PACA vers le Val de Loire, en plus des Tourangeaux désireux de partir vers la Provence pour les loisirs ou les affaires.

A noter que, comme nous vous l'expliquions ce lundi sur 37 degrés, des ouvertures de lignes sont en prévision à Tours, peut-être avec d'autres compagnies de Ryanair (très subventionnée par les pouvoirs publics). On parle d'éventuelles liaisons vers l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, ou alors vers de gros aéroports internationaux comme Genève ou Nice. A confirmer dans les prochaines semaines ou les prochains mois.