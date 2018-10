En Touraine, le diesel plus cher que le Sans Plomb dans 8 stations-service

Ou plutôt le B7 plus cher que l'E5.

Depuis quelques jours les sigles des carburants ont changé partout en Europe : le diesel est symbolisé par un B, le Sans Plomb par un E... Mais ce n'est pas ce que les automobilistes ou motard(e)s regardent en premier en passant à la pompe. Ce dont ils parlent beaucoup en ce moment, c'est du prix au litre, de plus en plus élevé...

Et comme depuis 2015 le gouvernement a engagé une augmentation des taxes pour faire en sorte que la fiscalité du diesel - jugé trop polluant - s'aligne sur celle du Sans Plomb, le prix du gasil augmente. Beaucoup. Au point qu'il devient ponctuellement plus cher que l'essence, en particulier en région parisienne.

Et en Touraine ? Aussi. Mais dans une minorité de stations-service : 8 sur la petite centaine que compte le département.

Parmi ces pompes ou faire le plein de diesel est particulièrement onéreux, 5 sont sous enseigne Total et 3 Intermarché. Les supermarchés de Véretz, Ste-Maure-de-Touraine et Pocé-sur-Cisse et les Total d'Amboise, Avoine, St François (Tours), Ste Radegonde (Tours) et Balzac (Tours). Alors bon, relativisons : dans toutes ces stations, la différence est à peine d'un centime, parfois même 0,1 centime. Mais c'est symbolique et ce n'est sûrement pas fini. Actuellement pour un litre d'essence ou de gasoil, il faut donc compter environ 1€50-1€60. Le prix de deux baguettes.

A noter que si vous cherchez des solutions pour rouler moins cher, le Salon de l'Auto de Tours en proposera de vendredi à lundi sur un espace dédié "à la mobilité durable". De nombreuses voitures électriques seront notamment présentées.