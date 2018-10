StorieTouraine, 15/10/18 : Fabrice Boigard nouveau patron LR37, 3 destinations en plus pour Ouibus, des confitures au lait de chèvre de Touraine…

On parle aussi de l'ouverture de la billetterie du festival événement Les Salons de Choiseul.

La semaine commence avec votre StorieTouraine, le résumé de l’actualité mis à jour au fil de la journée.

Elections…

Ce week-end, les militants Les Républicains d’Indre-et-Loire ont voté pour élire leurs représentants. Seul candidat au niveau départemental, Fabrice Boigard – 1er adjoint de St-Cyr-sur-Loire – a été élu. Pour les représentants de circonscriptions, l’adjoint au maire de Tours Jérome Tebaldi garde son poste sur la ville de Tours, l’ancienne députée Claude Greff est élue sur l’Amboisie, Louis Toulet sur le Lochois, la Jocondienne Sandrine Fouquet pour le Sud-Ouest du département et le président de la Métropole Philippe Briand pour la 5ème circonscription.

En route !

La compagnie Ouibus, filiale de la SNCF, annonce lundi l’ouverture d’une nouvelle ligne au départ de la gare routière des Peupliers, Rue Edouard Vaillant : Tours / Clermont-Ferrand / Lyon / Grenoble. Les premiers prix vont de 15 à 25€ selon les destinations. Les premiers bus circuleront dès ce jeudi 19 octobre. Le départ est à 23h20, il faut 5h pour rejoindre Clermont pour cette ligne directe qui ne fonctionne pas tous les jours. Comptez 7h30 de trajet pour Lyon, avec donc une arrivée à 6h50 le lendemain.

Portes ouvertes…

Le Centre LGBT de Touraine organise une journée portes ouvertes ce vendredi19 octobre. C’est une première pour l’association qui se bat pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bis, trans ou intersexes et qui organise, par exemple, des permanences régulières (reportage dans l’une d’elle à découvrir sur 37 degrés).

« L'objectif de cet évènement est de présenter le travail de l'équipe, les différentes actions menées auprès du public et de sensibiliser sur l'accompagnement des usagers concernés par les thématiques d'identité de genre et d'orientation sexuelle » explique le Centre LGBT. Evénements prévus avec les bénévoles à 14h30, 15h30 et 16h30 dans les locaux situés près du Champ Girault à Tours, 5 bis Rue du Dr Denoyelle.

Béééé !

On vous a déjà parlé de So Chèvre, une marque qui fait des barres énergétiques à base de lait de chèvre, notamment pour les sportifs. Désormais elle fait aussi des confitures de lait bio à base de lait de chèvres élevées dans le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Il y a 3 recettes : nature, noisette ou vanille. Tarifs : 5€90 ou 6€40.

Sortie de résidence…

Ce jeudi 18 octobre, sortie de résidence de la compagnie Obsessive au Volapük à Tours. Spectacle à 19h, entrée 5€ + prix libre. Pitch : Mon psychanalyste est parti à la retraite. Après 10 ans d'entretiens hebdomadaires, Docteur tire sa révérence et me laisse seul avec cette dernière phrase : « Il faut tuer la mère ». Mais désormais livré à moi-même, comment m'y prendre exactement ? Pour m'affranchir de toute névrose et mettre un point final à ma thérapie en suivant les conseils de feu Docteur, je décide de réunir une équipe et de créer une pièce dont le but sera d'assassiner ma mère. De chercher et de trouver ensemble une solution rapide, facile, théâtrale, sans douleur, définitive et écologique à mon problème.

Bientôt les Salons de Choiseul…

Les Salons de Choiseul, on adore : c’est le festival de conférences du lycée Choiseul de Tours qui se déroule sur deux jours (15 et 16 novembre cette année). Le thème de 2018 : Animal. Pas moins de 62 conférences proposées sur des thèmes variés et passionnants : l’homme et le loup, les animaux sauvages dans les villes, les super pouvoirs des petites bêtes, Le roi lion : philosophie, la météorite et le poulet : histoire des dinosaures, comment le chat a conquis le monde, les animaux dans Game of Thrones… C’est gratuit mais il faut réserver et vous pouvez le faire par ici.