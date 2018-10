Attention : Pont Wilson en partie fermé à Tours et exercice attentat à Amboise ce lundi

Prenez vos précautions.

Les drapeaux colorés de l'artiste tourangelle Alexandra Riss vont disparaître du Pont Wilson ce lundi. Cette oeuvre estivale dont on vous a longuement parlé ici sur 37 degrés va laisser place aux décorations de Noël. Toujours installées bien en avance (on les voit déjà dans plusieurs quartiers) elles seront accrochées aux lampadaires du pont de pierre ce lundi et ce mardi.

Conséquence de l'opération : la voie dédiée aux voitures sera fermée de 9h à 16h30 ce lundi 15 et ce mardi 16 octobre. En revanche, les piétons, les vélos et le tram pourrront circuler normalement. Au cas où ça vous intéresse, les décorations de Noël ne s'allumeront que fin novembre.

L'autre info pratique importante ce lundi c'est le risque de perturbations autour d'Amboise pendant une bonne partie de l'après-midi... Après le stade de la Vallée du Cher de Tours et l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours, la préfecture d'Indre-et-Loire organise son exercice attentat annuel dans la région d'Amboise... On ignore encore le lieu exact des opérations mais elles devraient débuter aux alentours de 14h et se poursuivre jusqu'en fin de journée.

Un gros déploiement de pompiers, véhicules de secours, gendarmes et GIGN est annoncé. Certaines routes risquent d'être fermées. L'objectif est d'entraîner les forces de l'ordre, notamment en demandant à des figurants de simuler des blessures.