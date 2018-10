100 emplois à saisir lors d'un forum Banques Assurances de Pôle Emploi

Le 15 novembre prochain aux Halles de Tours.

Les équipes des pôles emploi de Saint-Pierre-des-Corps et de Joué-lès-Tours organisent un forum de recrutement sur les métiers de la banque, de l’assurance et de la relation client le 15 novembre prochain aux Halles de Tours. Un rendez-vous qui nécessite une pré-inscription sur pole-emploi-centre.fr

Ce forum, organisé en partenariat avec la FBF 37 (Fédération Bancaire Française), la FFA (Fédération Française de l’Assurance) et le GEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d’assurance) se déroulera autour de deux temps forts. Un premier consacré à une mini-conférence d’information sur les métiers et les formations de la banque et de l’assurance ; et le deuxième à des entretiens de recrutement individualisés avec les employeurs participants. Parmi ces derniers, la plupart des banques seront présentes, ainsi que les assurances et mutuelles.

Un forum qui se tient pour la 10e fois et qui proposera cette fois une 100aine d'offres d'emplois. Parmi les profils recherchés :

- commerciaux en banque et en assurance, chargés de clientèle en banque particuliers

- téléconseillers en banque, assurance et mutuelle (bac+2)

- chargés de clientèle entreprise, gestionnaires de patrimoine (bac+4, +5 école de commerce),

- commerciaux en assurance (avec expérience terrain)

- conseillers en assurance (bac+2 assurance ou commerce),

- gestionnaires assurance et sinistres (bac+2 ou expérience sinistre / et bac+3 et 4 juridique

Pour obtenir votre invitation au forum, candidater à partir du 15 octobre 2018, par téléphone au 02 47 66 09 87 (du lundi au vendredi de 9h à 12h), ou sur pole-emploi-centre.fr