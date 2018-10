De la boue et des crampes : la folie de la course Frappadingue à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Grande première ce dimanche à Tours avec la course Frappadingue organisée depuis le pôle nautique du Cher.

Comme son nom l'indique, c'est un truc de fou avec un parcours de 9km difficilement réalisable en moins de 3h avec de nombreux obstacles du genre pneus à chevaucher, de la boue dans laquelle il faut plonger, des filets à traverser sur le Cher (où le niveau de l'eau est très bas pour sa période de chômage annuelle), des poids à porter, de l'escalade... Et enfin la course se terminait avec un grand mur à franchir, et ce fut la plus grosse difficulté car il fallait réussir à monter dessus et attraper une corde pour se hisser jusqu'en haut. De quoi ralentir les sportifs juste avant l'arrivée.

1 600 participantes et participants étaient engagés, dans une ambiance assez folle... Et forcément ils étaient méconnaissables à l'arrivée, recouverts de boue. Mention spéciale aussi à l'animateur chargé de l'échauffement, bien en jambes !

Toutes les images ci-dessous par Morgan Morvan :