Les pompiers les plus costauds de France au FireFighter de Tours

Ils s'affrontent ce week-end au Marché de Gros.

On le sait, pour devenir pompier professionnel ou volontaire il faut être en excellente forme physique. Souvent en intervention, les soldats du feu sont amenés à réaliser des opérations exigeantes pour leur corps en montant plusieurs étages avec leur tenue ou en portant des victimes. Ce samedi et ce dimanche, ils enchaînent toutes les actions les plus prenantes lors du FireFighter, une sorte de parcours du combattant des pompiers né aux Etats-Unis et que les pompiers tourangeaux organisent pour la première fois à Tours, sur le site du Marché de Gros de Rochepinard. C'est aussi la première fois qu'un tel concours se déroule en intérieur en France.

En deux jours, 250 pompiers s'affrontent en solo, en duo ou en relais de 3 à 5 personnes. Ils viennent d'une trentaine de départements + 3 équipes britanniques. Une seule femme a tenté l'aventure en solo. Vous pouvez assister gratuitement aux épreuves toute la journée ce dimanche.

Le parcours en lui-même n'est pas très long : 50m de distance. Mais il est condensé... D'abord il faut monter une tour de 3 étages en tenue de feu avec un tuyau à porter puis remonter un poids de 20kg resté en bas, redescendre en touchant toutes les marches, déplacer un poids de 75kg à coups de masse, slalomer entre des bouches à incendie, faire tomber une cible avec une lance à incendie et enfin déplacer un mannequin de 80kg à la force des bras sur une trentaine de mètres.

Plusieurs catégories d'âge ont été déterminées pour ce FireFighter tourangeau : chez les 18-30 ans, en individuel, le Nordiste Vincent Balandraux a réalisé le parcours en 1 minute et 49 secondes, 4 secondes de moins que le deuxième Mathieu Couvelaere. Le premier tourangeau est 7ème (Mathieu Periers).

Chez les 30-35 ans, Antoine Casier s'impose en 1 minute 44 (il vient aussi du Nord), 1 minute 40 pour le concurrent de la Team Vesoul Bertrand Paris chez les 35-40 ans (record de la journée !), dans les 40-45 ans Dean Kebber l'emporte en 2 minutes 16, Mark Harrison est lauréat de la catégorie 45-50 ans en 2 minutes 15 et Gautheron Bernard chez les 50-60 ans en 2 minutes 16. Autant vous dire qu'après ça, tous étaient exténués...

Voici quelques photos des relais par Morgan Morvan (et rendez-vous lundi pour un reportage en immersion sur 37 degrés) :