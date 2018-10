Nouvelle vente aux enchères pour le Bateau Ivre

Cette fois ce sont les plâtres dédicacés par les artistes qui sont cédés.

On vous en parle régulièrement sur Info Tours et 37 degrés : le Bateau Ivre de Tours est en train de se rénover pour faire revivre la salle de concerts de la Rue Edouard Vaillant. Et pour rouvrir dès 2019 comme les sociétaires l'espèrent il faut des moyens pour financer le chantier (consistant, par exemple, à mettre le bâtiment aux normes pour l'accessibilité).

Après une vente aux enchères d'oeuvres d'art au profit de la SCIC Ohé qui mène les travaux, et la vente des fauteuils de l'ex Bateau Ivre, une nouvelle opération se déroule ce samedi : la mise aux enchères d'une cinquantaine de plâtres dédicacés par les artistes venus sur la scène du Bateau Ivre (et il y en a eu beaucoup).

Pour découvrir une dernière fois cet ensemble réuni au même endroit il faut vous rendre cet après-midi dès 14h chez Diagonale, une ancienne boulangerie située 33 Rue Pierre Semard à St-Pierre-des-Corps. Pour vous guider, des petits panneaux avec des bateaux jaunes imprimés dessus sont collés dans les rues des alentours, et un chemin est tracé depuis le Bateau Ivre si vous voulez profiter du Soleil pour faire une belle balade.

A noter que comme les précédentes ventes, c'est Maître Rouillac qui animera les enchères.