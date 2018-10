Une Fête de l'Automne dimanche à la Gloriette de Tours

Avec feuilles mortes en option.

Un repas contre le gaspillage alimentaire

Une vente de produits de saison...

Des ateliers jardinage...

Voilà quelques unes des activités prévues ce dimanche 14 octobre sur le site de la Gloriette à Tours. Pourquoi ? Pour la Fête de l'Automne !

Programme complet : jeux de construction participatifs en bois avec les Brico Joueurs, ateliers créatifs animés par l’équipe de La Gloriette (bijoux fleuris, compositions florales avec des courges, suspensions végétales…), échanges sur la permaculture avec l’association Le Jardin de Demain, troc de graines anciennes... La présence de la compagnie de théâtre La Toupine avec son « manège-théâtre » que les parents font tourner eux-mêmes...

Autre chose ? Joël Robin, horticulteur et ses plantes de collection, Les Champs de Tisanes avec leurs légumes, tisanes et tartinades 100% locales, Thierry Bouvet, pêcheur professionnel en Loire avec ses accras frits sur place et poissons fumés, Benoist Ripault et ses plantes aromatiques… De la vente de produits de saison, à manger avec un repas zéro gaspi (à 12h30, pour 3€, reversés à la Banque Alimentaire de Touraine, inscription au 02 47 21 63 79) ou les hamburgers « maison » du food-truck « La cuisine d’Ana », le Bar du Potager et ses sirops « maison », en provenance du potager de La Gloriette…