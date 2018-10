StorieTouraine, 12/10/18 : non-lieu pour les gendarmes du GIGN de Joué, J-M Ettori agacé par le maire de Tours, Amélie Nothomb à la Boîte à Livres...

On parle également de la reprise du championnat de volley.

Dernière StorieTouraine de la semaine avant son retour lundi... Suivez avec nous l'actualité ligérienne de ce 12 octobre mis à jour au fil de la journée. C'est gratuit...

Décision judiciaire...

Le 30 mars 2017, le GIGN de Joué-lès-Tours, nouvellement installé dans la commune, se rend dans le Loir-et-Cher dans l'objectif d'interpeller Angelo Garand, un membre de la communauté des gens du voyage qui était incarcéré dans la Vienne mais qui ne s'était pas représenté dans l'établissement après une permission. Sur place, près de Suèvres, l'homme est tué par les gendarmes qui assurent qu'il les menaçait avec un couteau. Après une mise en examen des militaires pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la justice vient finalement de prononcer un non-lieu estimant qu'ils avaient agi en état de légitime défense. Selon la famille de la victime, cette décision ne prend pas en compte le témoignage des personnes présentes ce jour-là et qui évoquent une intervention disproportionnée du GIGN. Elle va donc faire appel de la décision dans le but d'obtenir un procès.

Ettori rétorque...

Connu pour ses coups de sang, le président du Tours Football Club Jean-Marc Ettori n'a pas beaucoup parlé ces derniers mois. Ce vendredi, il fait néanmoins parvenir un texte de réponse au maire de Tours suite à son échange avec Xavier Dateu lors du dernioer conseil municipal. Lors de la séance, Christophe Bouchet avait évoqué une discussion avec l'homme d'affaires affirmant qu'il avait menacé de déposer le bilan si le club n'était pas assez soutenu par la ville (en particulier pour des travaux dans le stade de la Vallée du Cher), ce à quoi l'élu lui aurait rétorqué qu'un tel dépôt de bilan permettrait de reconstruire une structure sur des bases saines.

A en croire Jean-Marc Ettori, cet échange n'a jamais eu lieu. Il ajoute ne pas avoir eu de contacts avec Christophe Bouchet depuis la finale de la Coupe Gambardella des U19 le 8 mai au Stade de France : "ce jour-là, je l'ai cru, notre dialogue avait été constructif et ambitieux pour le club et ses installations. Une fois encore, ce n'était que des paroles en l'air" écrit le président qui met en avant son action financière pour le club avec l'effacement des dettes et un résultat positif de 400 000€ lors de la dernière saison (malgré la relégation).

EHPAD...

Ce samedi, inauguration de l'Etablissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes d'Abilly. Il a été rénové et un nouveau bâtiment y a été construit pour l'agrandir. 114 lits sont disponibles dont 28 en unité protégée pour des personnes désorientées. Coût total du chantier : 9,5 millions d'euros.

Volley...

Champion de France en titre, le TVB remet sa coupe en jeu dès ce vendredi soir pour une nouvelle saison de Ligue A. Nouvel entraîneur, nouvelle équipe, nouvelle salle Grenon... Tout change ! Le coup d'envoi sera donné à 20h, contre Cannes.

Livres...

La Boîte à Livres de la Rue Nationale de Tours annonce la venue de l'auteure Amélie Nothomb, l'une des écrivaines les plus populaires de France. Elle est attendue ce mercredi 17 octobre dès 15h30 pour une séance de dédicaces et à 19h pour une rencontre de 45 minutes. Le tout à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Les prénoms épicènes chez Albin Michel.

Résumé : Les prénoms épicènes peuvent être à la fois masculins et féminins. A ce nom savant on préfère souvent le terme de prénoms mixtes.Derrière le titre d'Amélie Nothomb se cache l'histoire d'une relation père fille. Ce roman sera en quelque sorte une contrepartie du précédent "Frappe-toi le cœur", qui traitait d'une relation mère fille.