Pourquoi vous devez aller voir le challenge FireFighter des pompiers d'Indre-et-Loire

C'est samedi et dimanche au Marché de Gros.

C'est une grande première en France : ce week-end, Tours accueille un challenge de FireFighter en intérieur au marché de gros.

Le FireFighter, on pourrait en gros dire que c'est le parcours du combattant des pompiers, c'est-à-dire un enchaînement d'exercices physiques qu'ils sont susceptibles de réaliser lors de leurs interventions lors d'incendies ou d'opérations de secourisme, par exemple.

Pas moins de 250 participants seront réunis samedi et dimanche, en provenance de 31 départements (et même 3 équipes de concurrents qui débarqueront du Royaume-Uni).

Chaque épreuve est constituée de 5 étapes : montée de la tour avec un tuyau puis hissé de tuyau puis entrée par effraction (genre en cassant la porte), slalom et remorquage d'une lance à incendie et enfin le sauvetage d'une victime. Ce parcours se fait en individuel, en relais (avec entre 3 et 5 participants) ou en tandem. A chaque fois, les participants doivent être en tenue d'incendie comme s'ils allaient vraiment partir en intervention.

L'entrée est gratuite, vos enfants pourront tester eux aussi un parcours adapté pour eux et les autres infos dont vous pouvez avoir besoin sont ici.