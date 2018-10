StorieTouraine, 11/10/18 : arrestation après une agression au couteau, action des animalistes à Amboise, foot solidaire à Joué...

On parle aussi du déclassement du vainqueur du Marathon de Tours.

Une enquête qui avance...

Le 21 juin en plein milieu de la nuit (3h30 du matin), deux personnes ont reçu plusieurs coups de couteau en bord de Loire après le vol d'un téléphone portable qui a déclenché une bagarre. Ce jeudi, la police annonce l'arrestation d'un homme présenté comme l'auteur de l'agression. Âgé de 18 ans, il a été placé en garde à vue tout comme deux autres individus de 25 et 28 ans qui ont participé à la bagarre. Une information judiciaire est ouverte pour tentative d'homicide volontaire.

Cirque Fratellini vs Animalistes, round 2...

Contrairement aux autres années, le cirque Fratellini ne s'installera pas à La Riche cette année... La mairie et le centre commercial La Riche Soleil sont d'accord sur ce point en raison de la présence d'animaux dans le spectacle (résumé des épisodes précédents en cliquant ici). Le chapiteau est tout de même attendu dès ce week-end en Indre-et-Loire, en l'occurence à Amboise, sur le site de La Pagode Chanteloup. Pas de quoi décourager les militants animalistes tourangeaux qui manifesteront sur place samedi de 15h à 16h, "et ce malgré les menaces que nous avons reçues du directeur du cirque" précise l'association 269 Life.

Châteaux roses à Azay-le-Rideau...

Dans le cadre d'Octobre Rose, mois de lutte contre le cancer du sein, le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) du CHU de Tours et les villes d'Azay-le-Rideau et Cheillé se mobilisent ce samedi 13 octobre afin de sensibiliser les femmes au dépistage organisé dès 50 ans. Le château d’Azay-le-Rideau accueillera le départ de la randonnée pédestre « D’un château à l’autre » dans la cour du fer à cheval à 9h30. Cette randonnée reliera les châteaux d’Azay-le-Rideau et de l’Islette. Le départ de la randonnée cycliste y sera donné à 10h30.

Marathon, suite...

Suite aux suspiçions de dopage dont il fait l'objet au Kénya, le vainqueur du Marathon de Tours 2018 Lazarus Too, déjà privé de ses primes, a été déclassé par les organisateurs ce jeudi. Le nouveau vainqueur est Joseph Kyengo Munywoki qui a couru 42,195km en 2h13. La prime de record de l'épreuve destinée à Lazarus Too (1 500€) va par ailleurs aller à la Ligue contre le Cancer.

Foot...

A l’occasion du 5ème tour de la Coupe de France de Football, qui oppose le JFCT (R3) à l’AS Montlouis (N3), le samedi 13 octobre à 18h30, le Joué-lès-Tours Football Club Touraine a décidé de reverser l’équivalent de la totalité des recettes des entrées du match à l’association « Bienvenue dans ma bulle » indique-t-il aujourd'hui.

L'association en question cherche à sensibiliser la population à l'autisme, de prendre en charge les enfants atteints de troubles autistiques, de formet et d'accompagner les familles... Infos au 07 67 07 73 76.

Handball...

Mercredi soir, les Tourangelles du CTHB ont été battues 33-26 sur le terrain du Paris 92. Elles restent pour l'instant 6èmes du championnat de LFH après 8 journées.