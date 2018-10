Fête de la Science : 5 rendez-vous à ne pas manquer ce week-end à Tours

Des expériences, des jeux, et des insectes.

C’est un rendez-vous annuel qui a toujours beaucoup de succès… La Fête de la Science revient tout ce week-end (13-14 octobre ) à l’Hôtel de Ville de Tours (entrée gratuite de 10h à 18h). Le programme est riche, alors voici quelques pépites à ne pas manquer :

Une maison connectée…

Développée par un laboratoire tourangeau et blésois, une application originale sera présentée en mairie de Tours samedi et dimanche. Elle reproduit une maison remplie d’appareils électriques (8 lampes, un frigo, une machine à laver…) et le but est de trouver des solutions pour économiser de l’énergie, à la fois pour consommer moins d’électricité mais aussi pour dépenser moins. Baisser le chauffage d’un degré peut par exemple être très efficace, tout comme faire ses machines à laver la nuit. On apprend également que chaque appareil connecté (portable…) peut entraîner jusqu’à 5-10€ de dépenses annuelles en électricité.

Fabriquez votre propre virus…

Alors que les maladies hivernales approchent (coucou la gastro !), à quoi ça ressemble vraiment un virus ? Car en vrai c’est tout petit… Eh bien vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur eux et même créer une maquette qui en représente un. Et la ramener à la maison. Un super cadeau à offrir à un collègue relou !

Bzzz…

Vous aimez les insectes ? Ou pas ? Vous vous êtes déjà demandé comment les mouches voyaient, en vrai ? Pourquoi les abeilles tuent quand elles piquent mais pas les guêpes ? Si tous les insectes ont le même type de bourdonnement et si un bourdon peut communiquer avec un papillon ? Des spécialistes seront là pour répondre à vos questions en parlant fourmis, termites ou punaises. Mais ce coup-ci, vous ne repartirez pas avec des bestioles à la maison.

Escape game et cancer…

A priori ces deux notions ne vont pas vraiment ensemble. Et pourtant : ce week-end, vous allez pouvoir résoudre des énigmes autour du cancer en tentant d’élaborer un traitement, le tout en à peine 20 minutes et à partir de 14 ans. Groupes de 3 à 5 personnes, inscriptions sur place.

Tours-Paris en 10 minutes, en train…

Trop lent le TGV ? Ça tombe bien, à la Fête de la Science on va pouvoir découvrir la maquette du train du futur en lévitation au-dessus d’un rail magnétique. On avait déjà essayé un truc du genre dans le Loiret sans grand succès mais des idées plus novatrices reviennent sur le devant de la scène. Et pourquoi pas ? Un prototype devrait être prêt pour 2027 au Japon. Presque au même moment que l’inauguration de la seconde ligne du tram de Tours…

Et aussi…

Les robots qui participent à la Coupe de France de robotique, une animation sur les cosmétiques à base de plantes, un stand autour des petits coups fourrés de notre cerveau, une découverte de l’astronomie… Toutes les infos en cliquant ici.