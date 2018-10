StorieTouraine, 10/10/18 : 232 permis de conduire confisqués, bugs de distribution à La Poste, accords politiques à St Avertin...

On parle aussi du parti Les Républicains et de handball.

Echos de campagne à St Avertin...

Depuis quelques jours, on sait qu'il va y avoir une élection municipale anticipée à St Avertin car une grande partie des élus de la majorité ont abandonné subitement leur poste (on vous explique tout ça ici, et sur 37 degrés pour le côté coulisses). Laurent Raymond est le candidat soutenu par l'équipe démissionnaire - et notamment l'ancien maire (2001-2016) Jean-Gérard Paumier, toujours très puissant à St Avertin. Ce mercredi le centriste Thomas Quiene, qui avait mené une liste indépendante en 2014 et rassemblé 15% des suffrages, le soutient et rejoint sa liste avec quelques-uns de ses soutiens : Maud Dublineau, Eric Lobbé et Maxime Paillot.

Pendant ce temps, toujours pas de nouvelles de l'UDI Sophie Auconie pour une éventuelle candidature...

1 + 1 = 2...

Samedi, les militants Les Républicains d'Indre-et-Loire votent pour élire leurs responsables. Fabrice Boigard est seul candidat à l'échelon départemental et sur la circonscription de Tours, en plus de Jérome Tebaldi, Yves Desrousseaux se présente aussi. Membre du Comité de Circonscription, il est retraité d'EDF, vit à Tours depuis 15 ans et s'affirme "très impliqué dans la vie locale."

232...

Le nombre de permis saisis du 30 août au 3 octobre sur les routes d'Indre-et-Loire. 86 ont été confisqués après de grands excès de vitesse, 79 à cause d'une consommation d'alcool excessive et 67 suite à une détection de stupéfiants. Sur cette même période, ce sont pas moins de 1 209 infractions qui ont été constatées lors des différents contrôles routiers menés dans le département dont plus de la moitié pour des excès de vitesse.

La Poste à côté de la plaque ?

Par voie de communiqué, la CGT de La Poste en Indre-et-Loire dénonce les récentes réorganisations de l'entreprise qu'elle juge inadaptées. En résumé, désormais, des facteurs trient le courrier et d'autres le distribuent alors qu'une seule et même personne faisait tout le travail auparavant. Selon le syndicat cela entraîne des retards de distribution, de plus en plus de personnes se plaignent de ne pas recevoir ce qu'elles attendent (à Joué-lès-Tours, par exemple).

La CGT dénonce également des suppressions de postes ou des cadences de travail mal calculées (des tournées prennent plus de temps que prévu par la Direction). Extrait de son texte transmis à Info Tours ce mercredi : "les plis et autres objets, paquets, journaux s’entassent dans les centres de distribution par manque de personnels. Les conditions de travail sont exécrables, dignes du XIXème siècle, surcharge de travail, pression managériale, tensions entre collègues, risques aggravés d’accident, c’est le corps qui trinque. L’absentéisme est à des niveaux records tant au niveau local que national. Les absences non remplacées augmentent la charge de travail sur le reste du personnel. Le cas des intérimaires est symptomatique de la situation : lâchés dans la nature sans formation, ils doivent se repérer au GPS pour distribuer, à toute vitesse, au domicile ou à l’entreprise sans connaître les particularités de distribution.

Une "mobilisation d'ampleur" pourrait être organisée avant la fin de l'année.

Handball...

Actuellement 6ème de LFH, Chambray se déplace chez le Paris 92 ce mercredi soir à 20h30 pour la 8ème journée du championnat.

Ça glisse...

On nous annonce cet après-midi l'ouverture de la billetterie pour Holiday on Ice au parc expo de Tours le 24 mars 2019 à 14h et la veille, le 23, à 14h 17h30 et 21h. Cette année, le spectacle fête ses 75 ans. 40 artistes seront présents sur la glace. Tarifs : de 14€50 à 99€.