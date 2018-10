Croissants et pain chaud livrés de bonne heure pour Magie à l’Hôpital

Pour un dimanche matin pas comme les autres.

En général le dimanche vous dormez jusqu’à quelle heure ? 8h ? 9h12 ? 11h22 ? Dans tous les cas, si je vous dis que vous pouvez être réveillés par une livraison de croissants, pains au chocolat et baguette fraîche, vous en pensez quoi ? Non, Deliveroo et Uber Eats ne livrent pas (encore) aussi tôt. En fait on a mieux, BEAUCOUP mieux : une armée de jeunes bénévoles du Rotaract propose de vous déposer votre petit déj’ à l’heure de votre choix ce dimanche 14 octobre à Tours, St Avertin, Joué, Chambray, St Cyr ou Fondettes. Ça coûte 5€, ça sort du four d’Au Bonheur des Gourmandises… et c’est au bénéfice de Magie à l’Hôpital.

On récapitule… Depuis 6 ans, plusieurs fois dans l’année, les jeunes du Rotaract (ils sont une vingtaine, entre 18 et 30 ans) se lèvent de bonne heure le dimanche pour apporter des petits déjeuners solidaires de 8h à midi à toutes celles et tous ceux qui ont réservé en avance auprès d’eux. Chaque année, une association différente bénéficie de cette opération, et pour la saison 2018/2019 c’est Magie à l’Hôpital qui a été choisie avec son projet d’aménager des « écrans magiques » en salle d’attente à Clocheville, pour que les enfants puissent jouer avec leurs parents et penser à autre chose en attendant le médecin (ce qui peut durer longtemps, surtout aux urgences).

Agathe Thieffry est secrétaire de l’association : « l’an dernier on a récolté 1 400€. Là il nous fait 300€ pour financer un écran. Nous avons 4 dates dans l’année et les gens qui ont testé une fois reviennent. C’est une bonne action et pour eux c’est un bonheur d’avoir ce petit déjeuner tout frais. Pour nous c’est quand même un casse-tête pour être à l’heure à 8h30 à Fondettes, 8h40 à Tours Nord… C’est entre 8h30 et 9h30 que nous avons le plus de demandes. Et promis on est ponctuels ! »

Prochaines dates : le 9 décembre, le 3 février et le 28 avril. Commandes sur tours.rotaract@gmail.com