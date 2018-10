Stéphane Plaza vient donner ses conseils pour une déco tendance à Tours

Il passera par le Salon de l’Habitat dimanche.

Après Julien Lepers ou Miss France, les responsables de Tours Evénements vont pouvoir ajouter un autographe dans leur livre d’or (et ils en frétillent d’avance) : ce dimanche 14 octobre l’animateur-acteur Stéphane Plaza (dont le 1er métier est agent immobilier, ce qu’on aurait presque tendance à oublier de temps en temps) va passer sa journée dans les allées du Parc Expo de Tours pour le Salon de l’Habitat. Pas pour acheter une maison en Touraine, demander des conseils pour un beau toit en ardoise ou acheter une piscine (quoi que) mais pour faire son show et animer une conférence sur la déco tendance.

Un tête à tête avec Stéphane Plaza pour savoir si vous devez plutôt repeindre votre chambre en jaune moutarde ou en indigo ? Vous en avez rêvé ? Il suffisait de demander ! Le présentateur d’M6 sera dans le Grand Hall dès 14h, il fera quelques dédicaces et sa conférence est prévue à 16h sur le « Plateau TV » du salon.

Le Salon de l’Habitat, dont c’est la 14ème édition, débutera par ailleurs dès vendredi (tout comme son voisin le Salon du Mariage, parce qu’en général une fois qu’on est unis par les liens du mariage, on a besoin d’un canapé et d’une chaudière). Son entrée sera gratuite et un gros programme de conférences est annoncé, parce qu’il parait que c’était nécessaire de changer un peu la formule pour ne pas lasser les habitué.e.s, si l’on en croit Tours Evénements.

Bon, on ne va pas vous lister tout le programme mais voici quelques points intéressants :

Samedi à 11h, présentation de la baignade naturelle (piscine sans chlore)

Samedi à 14h, un topo sur la maison connectée

Samedi à 17h, les aides financières à la rénovation énergétique

Dimanche à 15h, un speech sur les constructions en matériaux naturels

Au total, 260 professionnels seront présents sur les 3 jours, 14 000 visiteurs sont attendus. Le temps de tout nettoyer en début de semaine… et on change le décor : dès vendredi 19 octobre, retour du Salon de l’Auto « et contrairement au Mondial à Paris, tous les concessionnaires seront là » crâne un peu l’organisateur de salon tourangeau. Cette fois ce sont 22 000 visiteurs qui devraient franchir les portes en 4 jours (billet à 5€, gratuit pour les moins de 12 ans) avec même la possibilité de voir les tous premiers véhicules capables de circuler à l’hydrogène (le H2, pour les chimistes, en tout cas un procédé pas polluant).

Ce coup-ci, pas de Stéphane Plaza mais, apparemment, Tours Evénements a de bons contacts chez M6 puisque Dominique Chapatte (Turbo) est attendu le samedi dès 14h pour une séance de dédicaces et une conférence sur les avancées du monde automobile. A propos d’avancées, les véhicules électriques seront nombreux en présentation et en démonstration, y compris le 1er du genre (une antiquité). D’ailleurs, les nostalgiques pourront aussi faire un selfie devant des bolides… des années 1850 à 1950, prêtés par le Musée Dufresne (dans le hall A).

Et si vous cherchez du travail, un stand dédié aux recrutements dans le monde de l’auto vous accueillera sur le salon : « actuellement on cherche 140 mécaniciens » nous signale-t-on notamment. Prêts à mettre les mains dans le cambouis ?