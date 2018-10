[#MIAM] Oeuf-mayo, cafés au lait et safran : une semaine gourmande en gare de Tours

Une chef et des élèves du lycée Bayet cuisineront sur place vendredi.

Une petite faim ? Cette semaine vous pouvez trouver de la nourriture en gare de Tours. Dans les distributeurs, oui (mais c'est trop gras, trop sucré, trop salé) mais aussi des petites choses fabriquées devant vous. Une nouvelle fois, la SNCF reconduit son opération Chefs de Gare avec plusieurs animations au bout des quais...

A Tours, l'invitée la plus attendue s'appelle Nathalie Nguyen... Chef dans la marque de streetfood thaï Pitaya, elle aura cette fois pour mission de sublimer les produits d'Indre-et-Loire, et fera sa démonstration vendredi de 12h à 14h. Avant elle, dès 11h, on nous annonce une animation autour des cafés au lait, puis après 14h place aux jeunes du Lycée Albert Bayet de Tours pour une autre démonstration autour des produits locaux. Tout ça se fera en présence d'une animatrice de France 2 et France 3 : la très gourmande et gastronome Carinne Teyssandier.

D'autres animations ponctuelles sont organisées dans la semaine dont une dégustation de pains artisanaux (vendredi), des découvertes de charcuterie de safran ou d'huîtres (tous les jours). Fromage et chocolats pourraient ausis vous être proposés à la descente du train ou avant d'y grimper...

Ce jeudi 11 octobre, l'association Demain la Terre présentera son projet de développement durable pour rassembler plusieurs producteur sde fruits et légumes, le tout avec dégustation.

Et vendredi, pour la Journée Mondiale de l'Oeuf (oui, ça existe), atelier oeuf-mayo en gare de Tours (+ des déclinaisons régionales) !