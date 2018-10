StorieTouraine, 09/10/18 : malaise mortel à Bréhémont, CRS en démonstration, bilan des vendanges à Bourgueil, pétanque…

Les infos essentielles de ce mardi en Indre-et-Loire.

Malaise...

Ce mardi en début d'après-midi, un homme de 60 ans a fait un malaise sur la voie publique au lieu-dit La Porte Jaune à Bréhémont, sur les bords de Loire. Malgré la mobilisation des secours il n'a pas pu être réanimé, il a donc été déclaré décédé.

Manifs…

Dès 10h, 3 000 personnes ont dénoncé la politique sociale du gouvernement entre la Place de la Liberté, la Place Anatole France, les Halles et la Place Jean Jaurès (on en parle ici), puis à 12h30 le monde de la justice s’est réuni devant le tribunal pour critiquer la réforme judiciaire portée par le ministère de la justice. Avocats ou greffiers estiment qu’elle va éloigner la population du monde judiciaire en complexifiant la possibilité de saisir un juge, par exemple.

Simulation d’opération anti-terroriste…

Samedi, retour des Rencontres de la Sécurité aux Deux-Lions à Tours, autour du centre commercial de l’Heure Tranquille. Le programme a été dévoilé ce mardi. On pourra notamment y voir l’hélicoptère de la gendarmerie s’y poser mais aussi assister, à 14h30, à une simulation d’opération anti-terroriste par les CRS, à une intervention des chiens dressés pour chercher de la drogue à 15h30 ou encore à une manœuvre des jeunes sapeurs-pompiers à 16h. Entrée gratuite.

Souvenir d'une arrivée d'hélico en ville, cette fois devant le Vinci :

Attention risques d’inondations…

On va parler crues et risques d’inondations ce mercredi à 19h à Bourgueil avec une réunion autour du Plan de Prévention. 5 000 habitants et 1 000 emplois sont concernés dans le Val d’Authion. Rendez-vous dès 19h à la salle des fêtes. Sinon, on parle aussi d’inondations dans les environs de Tours dans cet article.

Vignes…

Les vignerons de Bourgueil font leur bilan des vendanges 2018 et évoquent déjà un millésime « exceptionnel » après de bons rendements en 2017 (44,5hectolitres par hectare). « Le printemps annonçait une vendange précoce qui s’est finalement décalée après un été chaud et sec. Le mois de septembre chaud et ensoleillé a permis aux raisins d’atteindre un équilibre parfait associé à un très bon état sanitaire. Ce millésime se distingue également des millésimes précédents par des degrés d’alcool supérieurs, heureusement bien équilibrés par les acidités des raisins. Pour ces vendanges 2018, certains vignerons évoquent des raisins récoltés de qualité supérieure à 2005, millésime que l’on croyait indétrônable » commente le syndicat des Vins de Bourgueil.

La gauche bouge encore…

Samedi et dimanche, le Club Gauche Démocratique et Sociale rassemblant les proches d’un politique charismatique (Gérard Filoche), organise une rencontre nationale Salle du Champ Girault à Tours. Les débats débutent samedi à 9h, ils dureront toute la journée et se poursuivront dimanche en matinée. « Ces journées permettront d'approfondir les conditions d'une riposte à la politique antisociale du gouvernement et aussi celles d'une liste de gauche unitaire aux élections européennes de mai 2019 » expliquent les organisateurs.

Pétanque…

Le Trophée l’Equipe débute ce mardi au Boulodrome de Tours à Rochepinard. Jusqu’à ce week-end, vous pourrez assister gratuitement à la compétition qui sera ensuite diffusée à la fin du mois sur le canal 21 de la TNT.

BD…

Les auteurs italiens Stefano Turconi et Teresa Radice seront présents vendredi de 16h à 19h à la librairie Bédélire de la Rue du Commerce de Tours à l'occasion de la parution de leur nouveau roman graphique : Amour Minuscule (éd. Glénat).

Concert…

Jeudi, Arcades Institute (Place de la Monnaie à Tours) ouvre sa saison consacrée aux musiques anciennes (la 7ème). François-Xavier Nicolet invité en résidence proposera un concert de quatre suites pour luth de BACH dans une version pour guitare. Ouverture de la billetterie à 19h, tickets de 10 à 12€.