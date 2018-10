Escape Game : des nouveautés en Touraine

A Joué-lès-Tours, dans une caravane, un chai ou en réalité virtuelle.

En quelques années les jeux d’évasion – plus connus sous l’anglicisme Escape Game – se sont fait une belle place en Indre-et-Loire : Tours Centre, St-Cyr-sur-Loire, Tours Nord, Tours Sud… Il y a des agences dans tous les coins de l’agglomération, et depuis peu dans les monuments historiques comme la Forteresse de Chinon ou le Château d’Amboise. La ville de Tours envisage même de créer une aventure dans l’abbaye de Marmoutier comme nous vous le révélions il y a quelques mois.

Tourangelles et Tourangeaux se passionnent donc pour les énigmes à résoudre en un temps limité, et les entreprises créées ici font des petits ailleurs (Escape Yourself et Escape Time, premières à s’installer, essaiment aujourd’hui dans la région et au-delà). Mais le marché est exigeant : loisir convivial, l’Escape Game nécessite de se renouveler régulièrement pour faire revenir les habitués avec de nouvelles expériences tout en s’adaptant aux évolutions technologiques. Et si les différents professionnels du secteur affirment ne pas se faire concurrence entre eux car les accros naviguent entre les différentes possibilités, il y a bien une course à la communication pour proposer le concept le plus original possible.

Ces derniers mois, plusieurs nouveautés cherchent à dynamiser le marché du jeu d’évasion tourangeau… Info-Tours.fr fait le point :

Get Out à Joué-lès-Tours :

C’est la déclinaison locale d’une franchise qui propose des énigmes identiques sur ses différents sites. Tours est sa troisième ville d’implantation avec la particularité de disposer d’une salle pour les enfants de 8 à 14 ans laissés en compagnie d’un animateur pour les guider au fil jeu, sur le thème des pirates. Pour les plus grands, on trouvera une enquête sur l’assassinat de Kennedy dans un décor de bunker, sous la Maison Blanche, avec 60 minutes pour tenter sauver la vie du président. Autre option : repartir en 1920, en pleine révolution industrielle avec Nicolas Tesla : « un scénario dans lequel vous incarnez le méchant de l’histoire puisqu’il faut voler des plans » glisse le responsable de l’entreprise.

Pas mal axée sur le passé, Get Out affiche 40% de réussite sur ses deux premières salles jocondiennes accessibles à partir de 3 joueurs, et pour des groupes allant jusqu’à 6 personnes. Une nouvelle salle est déjà en projet, cette fois à l’époque médiévale. Et l’entreprise conçoit des énigmes pour grands groupes avec la possibilité de se déplacer en entreprise pour des jeux in situ pouvant faire participer jusqu’à 110 personnes simultanément : « il nous faut juste des tables et des chaises, et on s’occupe du reste. »

L’Escape Game Mobile à St Avertin :

Nouveau en Indre-et-Loire, mais déjà expérimenté ailleurs depuis longtemps, c’est un jeu d’évasion classique (60 minutes pour résoudre une énigme autour de l’Egypte) mais dans une pièce qui l’est un peu moins, en l’occurrence une caravane de 15m² qui est garée à St Avertin mais peut se déplacer où vous voulez.

Deux entrepreneurs tourangeaux – Julien et Rémi – viennent de lancer le concept : « la mission des aventuriers consiste à retrouver la trace de l'explorateur Max Griffon, disparu dans la vallée des rois alors qu'il tentait de dénicher le trésor d'une momie. » Et en prime, ils doivent être capables de s’imprégner de la morale de l’histoire.

Accessible dès 7 ans, le jeu peut également être raccourci à 45, 30 voire 15 minutes en fonction des besoins. 3 à 6 personnes peuvent s’immerger dans la caravane remplie d’indices pour avancer dans l’aventure...

Escape game œnologique à Chinon :

Autre lieu inattendu pour un jeu d’évasion : un chai du Chinonais. Pierre et Bertrand Couly ont eu cette bonne idée, avec Le Secret de la Dive Bouteille : « vous êtes enfermés dans la cave personnelle de Bertrand Couly et vous avez 60 min, pas une de plus pour percer les secrets de ses grands vins. Pour cela vous serez confrontés à des énigmes impossibles, des codes indéchiffrables et des casse-tête infaisables » annonce les vignerons (attention, réservation obligatoire. 3 à 8 personnes par heure).

Enigme en réalité virtuelle à Tours :

Le groupe Escape Yourself poursuit sa diversification avec une énigme en réalité virtuelle pour 2 à 4 joueurs. Le scénario : « Le Kraken, bête des profondeurs, a refait surface et menace le Nautilus. Parviendrez-vous à percer les secrets du plus célèbre des sous-marins de Jules Verne ? » Le jeu dure 40 minutes.