De nouveaux cèdres plantés au Jardin des Prébendes

Les travaux débutent cette semaine.

On se souvient de ce drame en juillet 2017 : en pleine journée, un arbre chute sur un jeune garçon qui jouait dans le parc des Prébendes. Coup de chance : il s'en sort, mais la ville a décidé de ne pas prendre de risque supplémentaire et d'abattre plusieurs arbres jugés dangereux dans le jardin, en dépit de l'opposition de certains habitants et associations.

La promesse de la municipalité : replanter des arbres à la place des spécimens anciens disparus. Après le tronçonnage mené il y a quelques mois, place donc à la deuxième étape à partir de ce lundi 8 octobre.

"Ces travaux débuteront par une phase de retrait des souches des arbres coupés et d’apport de terre par une entreprise privée" indique la ville. Puis, "la replantation de cèdres choisis spécialement en pépinière en France (Pépinières Soupe près de Lyon) seront livrés le mardi 22 ou le mercredi 23 octobre pour une plantation immédiate."

Il s'agit d'arbres de 4 à 5m qui seront hissés par un engin pour être placés dans leur trou de plantation. "Les plantations de ces arbres seront accompagnées d’une replantation d’arbustes, de vivaces et de pelouse au cours de l’hiver pour un aménagement définitif finalisé en mars 2019" conclut la municipalité.