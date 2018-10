Le bon dimanche de l'US Tours à Tonnelé

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce dimanche, l'US Tours Rugby recevait Issoudun dans le cadre du championnat de Fédérale 3 et les orange & bleu ont très bien négocié leur match puisqu'ils l'ont emporté 37-10... 7 essais ont été marqués par les Tourangeaux, dont un dès la 7ème minute par Etamé, suivi d'un second par Girardeau à la 13ème. Par la suite, l'UST a fait la course en tête avec une troisième réalisation à la 21ème minute par Lepine.

Avant la mi-temps, Issoudun est revenu un peu au score avec un essai transformé mais cela n'a pas suffi : Biet, Lacroix (par deux fois) et Guerche ont marqué de nouveaux points en seconde période assurant donc un beau succès pour cette 4ème journée de compétition et complétant la belle victoire de la réserve en ouverture de l'après-midi (77-0).

Voici les photos de la rencontre par Philippe Maitre :