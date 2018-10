TOURS : Un nouveau festival gastronomique en mai 2019

Pour remplacer les défuntes Francos Gourmandes.

Vous vous souvenez des Francos Gourmandes, ce festival musical et culinaire organisé en septembre 2017 Place Anatole France ? Si certains de ses événements satellites ont été une réussite (Convergences Bio ou le grand repas des 150 ans des Halles), le programme proposé sur la grande scène (concerts et joutes de chef arrosés de bières Kronembourg) n'a franchement pas fait l'unanimité. Du coup, même si on trouve encore du monde pour défendre l'événement à Tours, il n'y aura jamais de deuxième édition.

Cela signifie-t-il que Tours renonce à organiser un festival culinaire ? La réponse est non.

Comme nous vous l'avons déjà expliqué, c'est désormais Tours Evénements qui va se charger de son organisation. La date précise n'est pas encore connue, mais vous pouvez déjà noter que ce sera en mai 2019... et pas au même moment que Vitiloire, le week-end consacré aux vignerons du Val de Loire traditionnellement programmé à la fin du mois.

Donc deux événements gastronomiques dans un seul mois au printemps ? Oui, c'est ça.

Par ailleurs, on sait aussi que l'événement sera divisé en deux parties : une consacrée aux pros - qui pourrait se dérouler du côté du Vinci ou du Parc Expo - et une autre en pleine ville, dédiée au grand public. Des détails devraient être communiqués avant la fin de l'année selon l'adjoint au maire de Tours en charge des grands événements Jérôme Tebaldi.

Pour patienter, il y a aussi Le Grand Repas #4 le 18 octobre, on en parle ici.