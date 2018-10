Un centre de santé s'installe à l'Université de Tours

Découvrez ses missions...

Cette semaine, l'Université de Tours inaugure son Sentre de Santé pour "une accessibilité facilitée aux soins dans un cadre conventionnel appliquant le tiers payant". Accessible aux étudiants, il cible notamment les plus démunis d'entre eux ou ceux qui, éloignés de leur ville d'origine, ont des difficultés à rendre visite à leur médecin traitant. Un généraliste propose ainsi des consultations 2 jours et demi par semaine.

Par ailleurs, le centre des visites de prévention, des consultations spécialisées médicales et paramédicales (gynécologie, psychiatrie, psychologie notamment) sont proposées et les étudiants en situation de handicap y sont pris en charge, via la mise à disposition d’aides humaines et/ou matérielles, et des aménagements de leurs conditions d’études et d’examens.

Autres fonctions : un service social, qui assure entre autre la prise en charge des étudiants internationaux, y compris migrants et demandeurs d'asile et puis la mise en place d'actions de prévention (addictions, sexualité et dépistage, réduction des risques en soirées festives), des actions autour des notions de consentement, de harcèlement, des violences, mais aussi sur la nutrition, le bien-être, la gestion du stress, la prévention du suicide…