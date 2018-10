Paris-Tours : attention perturbations dimanche à Tours

La course va emprunter un nouveau tracé.

Il y a quelques jours, l'entreprise ASO qui organise Paris-Tours a révélé le nouveau tracé de l'épreuve pour la 112ème édition de cette course cycliste mythique que l'on appelle aussi "la classique des feuilles mortes".

Sur plus de 200km, les coureurs des 22 équipes en lice vont traverser la région Centre-Val de Loire en partant de Chartres. Ils passeront par Bonneval, Vendôme... puis la région d'Amboise et le vignoble de Vouvray, une nouveauté 2018 qui va permettre au peloton de découvrir 7 nouvelles côtés et surtout 9 portions de chemins de vigne, soit 12,5km de course au milieu du vignoble sur des chemins de terre accidentés et parfois étroits, de quoi pimenter les 65 derniers kilomètres avant la ligne d'arrivée avec, en prime, de belles images de la Touraine pour les hélicoptères (même si les habitués du précédent tracé ne pourront plus profiter de l'animation...).

Forcément, qui dit course cycliste dit aussi fermetures de routes et perturbations en ville... D'autant qu'il n'y a pas que la course des Elites mais aussi celle des Espoirs ou encore le Kilomètre Paris-Tours, épreuve pour les jeunes qui, pour la première fois, accueillera des sportives.

Alors voici le parcours des derniers kilomètres...

On le voit, la course arrivera dans Tours par Rochecorbon et les bords de Loire avant de traverser le fleuve sur le Pont Napoléon, de bifurquer vers le Boulevard Tonnelé avant de revenir vers l'Avenue de Grammont par le Boulevard Jean Royer comme elle en a l'habitude. Les vainqueurs de toutes les épreuves seront donc sacrés au même endroit que l'an dernier.

Tous ces axes seront coupés à la circulation au moins de 14h à 17h, voire bien plus tôt (dès 9h) pour installer les barrières et les dispositifs techniques. En conséquence, plusieurs lignes de bus seront perturbées et déviées : 2, 3, 4, 5, 10, 11 12, 14, 15, 17, 34, 50, 53, 54 et 57. La 11 et la 54 ne circuleront même pas du tout de 14h à 17h. Quant au tram, il ne sera pas impacté et circulera normalement. Pour les autres, des déviations sont prévues, notamment par le Pont Mirabeau. Les détails par ici.