StorieTouraine, 03/10/18 : 2 mineurs à 190km/h, de nouveaux radars, alerte à Clocheville, le retour de la gastro…

On parle aussi d’une manif de retraités, de l’aéroport de Tours et d’un accident à St-Pierre-des-Corps.

Trop vite, trop jeunes…

Normalement, le permis de conduire c’est à 18 ans. Avant, c’est la conduite accompagnée. Manifestement deux jeunes de 16 et 17 ans étaient un peu trop pressés ce dimanche… Dans tous les sens du terme d’ailleurs : les gendarmes les ont flashés à 190km/h vers 17h30 sur l’A10. Pris en chasse, le véhicule veut quitter l’autoroute à Autrèche et se fait rattraper au péage. Les deux ados originaires de la région de Chartres ont été interpellés, et comme si ça ne suffisait pas ils étaient à bord d’une voiture volée. Depuis, les deux jeunes sont placés en centre éducatif fermé.

Ça ne va pas plaire à tout le monde…

Depuis l’abaissement de la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes secondaires en juillet, on sait que les radars fixes sont pris pour cible plus souvent et se retrouvent détériorés. Eh bien des machines plus difficiles à identifier vont débarquer en Centre-Val de Loire : des radars embarqués dans des voitures privés. Testé en Normandie, le dispositif va être étendu à notre région comme l’a annoncé le délégué interministériel à la sécurité routière chez nos confrères de France Bleu Orléans. Emmanuel Barbe ne donne pas de date et jure que les sociétés ne sont pas rémunérées en fonction du nombre de PV dressés. Enfin, ce sont les préfectures qui fixent leurs itinéraires.

Oups…

Un poids lourd a perdu sa remorque Avenue Jacques Duclos à St-Pierre-des-Corps ce mercredi à la mi-journée, de quoi bien perturber le trafic du côté des Atlantes.

Dégagement de fumée…

Les pompiers sont intervenus mercredi matin à l’hôpital Clocheville de Tours Bd Béranger suite à un dégagement de fumée sur le bâtiment Jules Verne. 15 enfants ont été déplacés par précaution et 10 dirigés vers d’autres bâtiments. Ils seront de retour dans leur chambre ce jeudi au plus tard, une fois les odeurs dissipées et l’ascenseur réparé car le souci vient d’une fuite d’huile sur sa machinerie. 44 agents ont aussi dû quitter leur poste.

Alerte virus !

Vous savez quoi ? La gastro est de retour ! Selon le réseau Sentinelles, il y a deux foyers dans l’Ouest de la France, dont un assez actif sur le Sud de l’Indre-et-Loire, mais l’agglomération tourangelle n’est pas épargnée. On rappelle les consignes : lavez-vous les mains ! Sinon...

Aéroport de Tours…

Le dossier est entre les mains de Matignon. D’après la NR, le député LREM Philippe Chalumeau a évoqué le dossier avec Edouard Philippe. L’enjeu est de trouver des solutions pour le fonctionnement de l’aéroport avec des contrôleurs aériens après le départ de l’école de chasse de l’armée d’ici 3 ans. Des avancées sont espérées avant la fin de l’année.

Manif’…

La CFDT appelle les retraités à se mobiliser ce jeudi 4 octobre dès 13h30 Place Jean Jaurès. Extrait des revendications : « La CFDT Retraités s’insurge contre le mépris manifesté par le gouvernement à l’encontre des retraités. Elle revendique une revalorisation des retraites au moins conforme à la hausse des prix, et cela dès 2018. » Le syndicat « s’insurge » aussi « contre la hausse de la CSG sans contrepartie. Elle renouvelle sa demande de compensations, en particulier la suppression de la cotisation maladie de 1 % sur les seules retraites complémentaires du privé. »

Basket...

On sait désormais quel sera l'adversaire de l'UTBM en 32èmes de finale de la Coupe de France : Tours affrontera Poitiers qui évolue actuellement en Pro B. Alerte derby en perspective le 7 novembre ! En plus de Tours, 8 autres équipes de Nationale 1 sont encore en lice.

Un ciné ?

Chaque mercredi, Stéphanie Joye vous conseille au moins un film sur 37 degrés, sa chronique "Regards" du 3 octobre est à lire ici.