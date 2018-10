Vous aimez la bière ? Ce week-end, vous n’allez pas être déçus

Avec la première édition du Tours Bière Festival.

A la pression ou en bouteille ?

En pinte ou en demi ?

Blonde ou brune ?

Quels que soient vos goûts en matière de mousse, lisez donc ce qui suit…

« En Touraine on parle énormément du vin mais on oublie un peu la bière » fait remarquer Christelle Richard Alfaïa, la présidente de l’Association des Brasseurs du Centre. Celle qui a pris la tête de l’association l’an dernier est en train de mettre au point la première édition du Tours Bière Festival, à la Cité de la Gastronomie du Boulevard Béranger : « en 2013 on avait déjà cherché à organiser un tel événement mais finalement ça ne s’était pas fait. On s’était alors promis que dès qu’on pourrait, on remonterait un festival. »

Le Tours Bière Festival est totalement dans la tendance : « depuis trois ans le monde brassicole évolue très fortement avec 180 nouvelles brasseries par an » explique la responsable de la Brasserie de l’Aurore de Cormery (La Turone).

Et même si la région Centre-Val de Loire n’est pas aussi riche en marques locales que d’autres coins de France, elle est tout de même bien fournie avec une quarantaine de références, dont 33 brasseurs, « il nous fallait donc vraiment un événement ici, similaire à ceux qui existent déjà à Grenoble, Lyon ou Bordeaux » note Christelle Richard-Alfaïa.

Le temps d’un week-end, les fûts vont donc s’installer dans les 1 000m² de la Villa Rabelais où 2 000 personnes sont attendues samedi soir (pour les concerts) et dimanche (pour un atelier dégustation ou un concours de cocktails), « une quinzaine de brasseurs seront présents » note l’organisatrice citant par exemple la Brasserie Guillaume, Female Boss Brewery ou la Brasserie Sommier : des professionnels de la région mais aussi des alentours… en attendant la venue de marques européennes pour une deuxième édition déjà en réflexion.

« Ce qu’on cherche à faire, c’est créer du lien entre nouveaux et anciens brasseurs » poursuit Christelle Richard Alfaïa qui veut aussi pousser le public à quelques découvertes, y compris dans les accords mets et bières. Le dimanche, le bièrologue Cyril Hubert, participant du dernier championnat du monde de Munich, donnera par ailleurs des clés pour bien déguster sa pinte tandis que le chef barman du Château d’Artigny Antony Bertin pilotera un concours de cocktails. Le samedi soir, deux bars et un espace lounge sont prévus pour passer une bonne soirée musicale avec Elefent, DJ Unverse et Le Temps Machine.

Infos et résas par ici et article détaillé sur la bière en Touraine dans notre article sur 37 degrés.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, donc la bière c’est avec modération.