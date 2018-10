TOURS NORD : La visite complète du nouveau multiplexe CinéLoire

Il ouvre officiellement ce mercredi 3 octobre.

9 salles, presque 2 000 fauteuils et un parking de 500 places… Un nouveau géant débarque dans le monde du cinéma tourangeau en ce début d’automne avec l’installation du groupe Davoine au Forum Méliès, à 10m de la station Vaucanson du tram de Tours.

En projet depuis 7 ans, et implanté au cœur d’un nouveau quartier comprenant des logements des commerces (restaurants et appartements seront inaugurés plus tard), le CinéLoire emploie 14 personnes, vise 400 000 entrées par an et cherche à capter une clientèle « familiale » mais aussi à impressionner son public avec deux salles avec son Dolby Atmos (comprenant des enceintes partout dans la salle jusqu’au plafond) et une salle Imax, seulement la 13ème de France.

Les fauteuils de la salle Imax

A 24h de la toute première séance prévue ce mercredi à 11h, le troisième multiplexe de l’agglo et 4ème cinéma de la ville de Tours (il complète l’offre apportée par les Studio et les deux CGR) nous a présenté ses locaux… Tout commence avec un parvis très minérale, quelques bancs et un peu de verdure au pied des quais du tram… Puis vient l’entrée, vaste, un peu impersonnelle : au fond les caisses et un premier comptoir à confiseries, à droite des bornes. Bon à savoir : dans ce nouveau cinéma, on ne s’assoit pas où on veut, on peut réserver sa place à l’avance ou sur place, et si jamais vous ne savez pas où vous mettre un algorithme vous envoie à « la meilleure place encore disponible ».

Le parvis

L'accueil

Les bornes de commande

La suite, c’est le passage au point de contrôle pour vérifier les tickets… et il s’agit d’une étape indispensable si vous avez garé votre voiture au parking car c’est là que vous devrez flasher votre billet pour bénéficier de la gratuité offerte aux clients du cinéma (les autres devront payer). S’ensuit le couloir desservant les 9 salles (avec un second comptoir à produits très sucrés). En termes de superficie, la plus petite salle comptabilise 74 places et la plus vaste pouvant rassembler près de 400 personnes. Par ailleurs la N°9 peut être louée pour des séminaires ou des événements privés.

Dans chaque salle, des espaces sont aménagés pour les spectatrices et spectateurs à mobilité réduite, un dispositif est également disponible pour les déficients visuels ayant besoin d’audiodescription. 6 des 9 salles sont équipées pour diffuser les films en 3D. Quant aux fauteuils, en similicuir et fabriqués à Trévise en Italie, ils sont équipés de porte-gobelets, peuvent s’incliner dans certaines salles et comportent même une prise USB pour recharger un téléphone portable dans la salle Imax.

Le couloir menant aux salles (c) Alexis Mercier



Les fauteuils des salles classiques



Cette salle Imax, équipée d’un écran de presque 200m² (10m de haut sur 19m50 de large) diffusera 1 à 2 films par semaine avec cette technologie présentée comme très immersive… Tout y a été étudié au point de ne pas avoir des sièges rouges mais noirs « pour un meilleur contraste ». C’est la 1ère salle Imax d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique équipée avec les dernières technologies de la firme, que ce soit pour le son et l’image. Pour y accéder, il faudra s’acquitter d’un supplément de 5€ sur le prix de la séance (tarif de base de 10€20, 6€60 pour les films projetés en matinée) mais il n’y aura pas de surcoût supplémentaire pour les films en Imax 3D.

(c) Alexis Mercier