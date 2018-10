Porte de Loire, crèche au Beffroi, Nascar... ce qu’il faut retenir du conseil municipal de Tours

La séance a duré 6h ce lundi 1er octobre.

Premier conseil municipal depuis les vacances d’été en ce début de semaine à l’Hôtel de Ville de Tours. Voici ce qu’il ne fallait pas rater dans les débats...

Porte de Loire...

Comme souvent lors des conseils municipaux depuis 2 ans, le projet du haut de la rue Nationale a été abordé ce lundi soir avec pour point central : la date du début des travaux. Pour les oppositions (socialiste, centriste, de centre-droit), l'avis est assez unanime : il faut démarrer rapidement pour éviter de faire monter la facture. La ville de Tours paye en effet à la SET, l'aménageur, 300 000 euros par an pour ce projet. Sans dévoiler de date précise, le maire de Tours a indiqué que tout pourrait aller vite, et l'acte de vente de la SET à Eiffage se profilerait dans les prochaines semaines. Et pour la suite, dès le premier trimestre 2019 les travaux pourraient débuter...

Fan zone...

En réponse à une critique de Xavier Dateu sur la hausse des coûts de communication de la ville de Tours, Christophe Bouchet l’a justifiée en partie en évoquant le coût de la fan zone de la Gloriette le soir de la finale de la Coupe du Monde de foot le 15 juillet dernier : 76 000€. Il a ajouté que les dépenses de communication de la ville restaient inférieures à celles d’autres villes semblable et que de leur côté les dépenses pour faire fonctionner le cabinet du maire étaient en repli.

Crèche...

Au cours de la soirée, l’adjointe au maire en charge de l’éducation Barbara Darnet-Malaquin a fait un point sur l’avenir des locaux qui accueillaient la crèche Pom’Cassis au Beffroi. Suite à la liquidation de l’association cet été, la ville cherche une nouvelle structure pour ouvrir une nouvelle crèche au même endroit; L’élue a de nouveaux rendez-vous cette semaine et la situation pourrait évoluer d’ici début 2019.

Ecoles...

Le maire a annoncé que le plan global de rénovation des écoles de la ville serait présenté d’ici la fin du mois de novembre.

Fontaine...

Le maire Christophe Bouchet a confirmé que le coût de tranfert de la fontaine Beaune-Semblançay du jardin éponyme à la Place Châteauneuf était estimé à 400 000€.

Le saviez-vous ?

Cette année, le Tours FC va payer 181 600€ à la ville de Tours pour avoir le droit d’exploiter le stade de la Vallée du Cher + une part variable pour d’éventuels utilisations initialement non programmées.

Finances...

La ville de Tours va vendre à la Métropole les deux bâtiments abritant le CFA de Tours Nord, ainsi que l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts sur le site Mame. Une vente qui permet à la ville de récupérer au passage 10 980 000€. Une somme qui sera totalement affectée au remboursement de la dette a expliqué Hélène Millot, l'adjointe aux finances. Cela permettra notamment de limiter le montant des emprunts en 2019, voire même de ne pas y avoir recours.

Nascar : une dernière édition et puis s'en va.

Le maire de Tours l'a réaffirmé publiquement lors de ce Conseil Municipal, Le Nascar à Tours c'est fini. Enfin presque, puisqu'il reste encore une édition dans le contrat qui lie l'organisateur à la ville via Tours Evénements. « Nous avons fait campagne contre en 2014 mais nous ne pouvions pas sortir du contrat. Celui-ci s'achève l'an prochain ». Après 2019, les courses Nascar iront donc bien tourner ailleurs. La fin d'un événement qui aura tout au long de son existence créé de nombreuses polémiques.