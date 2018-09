Malmené mais victorieux, Tours bat Vitré de 3 points

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi soir, Tours s'est offert le leader de la poule B de Nationale 1 du basket.

Dans une salle Monconseil bouillante, l'UTBM savait qu'il aurait fort à faire pour cette nouvelle journée de championnat et le public n'a pas été déçu... La rencontre a été tendue de bout en bout, en particulier dans les ultimes minutes du match.

Pour bien comprendre, on va en refaire le film : à 5 minutes de la fin, les visiteurs menaient d'un point (68-69)... Privés de leur coach Pierre Tavano expulsé après deux fautes techniques, les Tourangeaux ont tout de même trouvé les clés pour maintenir leur pression et marquer 3 lancers francs... dont un à 4 secondes de l'ultime buzzer. Score final : 75-72. La défaite contre Le Havre il y a une semaine est loin et Tours prouve donc ses ambitions avec deux succès en 3 matchs.

Les photos de la soirée par Philippe Maitre :