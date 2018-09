"Les Fées du Rhin" à l'Opéra de Tours : brillant

Le spectacle est à voir dimanche et mardi.

Cette semaine, l'Opéra de Tours ouvre sa saison lyrique avec une œuvre majeure d'Offenbach « Les Fées du Rhin »

Sous la direction de Benjamin Pionnier, l'orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours et le Chœur de l'Opéra ont encore montré tout leur talent, dans un registre compliqué où les instruments et la voix sont mis à contribution. Avec une mise en scène brillante des décors et costumes de Pierre-Emmanuel Rousseau, les lumières Gilles Gentner et les effets vidéo Charlotte Rousseau, viennent compléter une belle distribution avec les voix de la soprano Serena Burcu Uyar « Laura », le ténor Sébastien Droy «Frantz », la mezzo-soprano Marie Gautrot « Hedwig », le baryton Jean-Luc Ballestra « Conrad », la basse Guilhem Worms « Gottfried » et Marc Larcher, Jean-Marc Bertre dans les rôles du paysan et du mercenaire.

Cette version est pour la toute première fois chantée en français d'après le livret original de Charles Nuitter. Cet Opéra en IV actes dans lequel on retrouve des airs très connus comme la grande valse nous rappelle qu'Offenbach n'a pas écrit que des opérettes ou des opéras bouffes mais également deux opéras, Les contes d'Hoffmann et Les Fées du Rhin. A découvrir en images ci-dessous...

Roger Pichot