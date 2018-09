Et une deuxième défaite consécutive pour le Tours FC

Le moral est en berne.

Il y a un truc qui coince au Tours FC. Quand ils enchaînaient les matchs nuls sans buts c'était préoccupant sans être inquiétant. Là, deux défaites d'affilée ce n'est plus très rassurant... même s'il ne faut pas non plus s'affoler, on n'est pas dans la spirale de la saison dernière avant la relégation en National.

Bref, vendredi soir, 9ème journée de National, déplacement des Ciel & Noir à Villefranche-sur-Saône dans le Beaujaulais...

Dès le début du mach, les Tourangeaux sont mis sous pression et craquent à la 9ème minute avec un but de leurs adversaires qui se mettent en confiance et dominent largement la première période au point même de marquer une seconde fois avant la pause. 2-0 au retour des vestiaires, ça craint.

En seconde période, Tours reprend un peu de forme et de forces avec une réduction du score quasi immédiate. Un coup de pression qui ne suffit pas à reprendre l'avantage psychologique, Villefranche réussissant à maintenir son avance jusqu'au coup de sifflet final et donc à consever ses 3 points. Le TFC repart bredouille.

Suite à ce revers, Tours glisse à la 11ème place du championnat de National, deux rangs derrière son prochain adversaire : Concarneau, chez qui il se déplacera le 5 octobre à 20h.