Découvrez le relooking de la salle Grenon au Palais des Sports de Tours

Le nouveau terrain de jeu du TVB.

Le Tours Volley Ball attendait ça depuis son arrivée en Coupe d’Europe… Le meilleur club de volley français (en tout cas le champion de France en titre) a désormais une salle aux normes européennes, un antre qui lui permet de disputer les matchs de Ligue des Champions sans avoir besoin de dérogation… Et ça tombe bien, car l’équipe va disputer la Champions League cette année et sans travaux elle courait le risque de devoir disputer ses matchs au Mans ou à Orléans. Pas cool.

La ville de Tours ayant fait les travaux nécessaires, ces tracas appartiennent au passé. Autrement dit, le TVB a aujourd’hui une salle au top niveau européen, avec les outils parfaits pour un club aux grandes ambitions.

1,15 million d’euros de travaux

Mais en fait, qu’est-ce qui a changé ? Pour les supportrices et supporters qui seront en tribune, soyons francs, vous ne verrez pas de révolution. La grande verrière est toujours là, les sièges blancs aussi… La différence la plus visible c’est le changement de revêtement du sol. Fini le bleu clair et l’orange uniforme, place désormais à une surface de jeu tricolore avec du bleu foncé pour les abords du terrain et deux types d’orange pour la zone de jeu, là-aussi pour se conformer aux normes européennes.

Ce nouveau sol fait d’un revêtement disposant d’un meilleur amorti est plus haut que le précédent, de 70cm pour être précis. Cette action était nécessaire afin d’élargir le terrain : 23m aujourd’hui, contre 19 la saison dernière. De fait, exit les premières rangées de loges et les places utilisées par la presse et les arbitres. Les premières ont été déplacées tout en haut, via l’aménagement de loges VIP avec vue plongeante sur l’ensemble de la salle et petit bar pour poser ses boissons ou son sandwich (toutes celles proposées à des partenaires ont déjà été vendues), quant aux secondes elles seront déplacées au bord du terrain, en fond de court.

Une grande fête pour l’inauguration le 4 octobre

Même si une partie des tribunes de Grenon ont disparu, la salle augmente sa capacité : désormais le TVB pourra accueillir un maximum de 3 153 personnes (dont 20 en situation de handicap), donc plus que la jauge minimum de 3 000 exigée requise pour la Champions League. Afin de rendre l’ambiance des rencontres plus chaleureuses, un nouveau système de lumières LED a été mis en place avec une dizaine de variations différentes en fonction des phases de jeu et des événements, et la mairie promet que ce sera assez impressionnant.

62 ans après l’inauguration de Grenon, ce lifting indispensable à 1,15 millions d’euros réalisé rapidement sur l’intersaison (et dans les temps !) redonne une belle jeunesse à l’élément principal du Palais des Sports de Tours. De quoi se distinguer lors des retransmissions télévisées des matchs. Nul doute que l’équipe de France qui vient de temps en temps jouer ici sera aussi ravie de pouvoir tester ce nouvel équipement. D’autant que d’autres aménagements sont prévus dans les prochaines années (en particulier une nouvelle hausse de la capacité d’accueil du public). Ils seront détaillés jeudi 4 octobre lors d’une grande soirée d’inauguration gratuite du nouveau Grenon prévue à partir de 19h et ouverte à tout le monde.

Olivier Collet

D'autres photos ci-dessous :