Les looks les plus sympas des 10&20km de Tours 2018

Nos photographes ne les ont pas ratés.

Pour la 26ème fois, les 10 et 20km de Tours et le marathon ont prouvé leur succès avec plus de 12 000 participantes et participants. Malgré la pluie, ils ont fait de gros efforts sur 10, 20 ou 42km195, en tenue de sport... ou pas. Comme le veut la tradition, beaucoup de monde avait opté pour un déguisement ou une tenue originale... Hommages à Disney, couleurs vives, accessoires loufoques, armures... On a vu plein de belles choses, sachant évidemment qu'un prix était remis au meilleur look de l'année.

Voici celles et ceux que nos photographes ont croisé dans leurs accoutrements rigolos... On a notamment revu le Trump déjà aperçu à Terres du Son, un mec qui prenait sa douche au sens propre et figuré, Blanche Nzeige, un zèbre, un tigre... Et la mariée ! Mention spéciale aussi au coureur-militant pour défendre les abeilles.

Reportage signé James Techer, Morgan Morvan et Laurent Depeigne :