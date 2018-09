10&20km de Tours, marathon : de la pluie et des records

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce dimanche, plus de 12 000 sportives et sportifs se sont lancés dans la 36ème édition des 10 et 20km de Tours et dans le 5ème marathon Touraine Loire Valley. Pas de record pour l'épreuve (l'affluence du marathon est d'ailleurs en baisse, loin des 2 500 participants de 2014 ou les 2 800 de 2015, et malgré le retour des coureurs africains) mais toujours une très bonne ambiance. Cette journée a par ailleurs été marquée par une météo particulièrement capricieuse : température agréable pour l'effort mais pluie persistante, de quoi gâcher un peu le plaisir.

Néanmoins, l'événement a été marqué d'une part par le nouveau parcours des 10km qui a en grande partie longé la Loire et traversé l'abbaye de Marmoutier mais aussi par deux records... D'abord saluons Agnès Keino qui a terminé les 20km en 1h08 et 47 secondes et bat le record de l'épreuve chez les femmes (1er homme : le Kényan Jiseoph Nzoki en 1h01 et 31 secondes) puis Lazarus Too, qui s'adjuge le nouveau record du marathon, le Kényan ayant avalé les 42,195km en 2h12 et 29 secondes (2h40 pour la Kényane Negasa Chatu).

Sur les 10km, notons la victoire du Tourangeau Florian Théophile en 31 minutes et 26 secondes et de Perrine Rosala-Humeau en 36 minutes et 1 seconde.

Voici les photos de la journée par Laurent Depeigne, James Techer, Philippe Maitre et Morgan Morvan :

La foule au départ



Lazarus Too remporte le marathon

Negasa Chatu, 1ère femme du marathon

Agnès Keino remporte les 20km

Toujours beaucoup de solidarité...

Et toutes les images de la course...