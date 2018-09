Croisière œnologique sur la Loire

Dans le cadre du festival Into the Wine.

Vendredi et samedi, parmi les différentes animations du festival viticole Into the Wine de la guinguette de Tours, on a testé la croisière oenologique avec une promenade en gabare sur la Loire et la dégustation de vins locaux.

Deux éléments intimement liés depuis des siècles car la Loire est elle-même à l'origine des vins lorsqu'elle a créé la vallée qui a permis de les cultiver mais qui a aussi permis de les transporter tout au long de son chemin vers l'Atlantique. Le vigneron Philippe Boucard nous a fait partager pendant la croisière son amour des vins de Bourgueil. Nous avons pu goûter différents crus qu'il cultive, avec à chaque fois, les explications sur le processus qui a permis de construire leu arômes.

Tout cela en bénéficiant d'un point du vue unique sur la Loire. Il était possible de continuer le voyage oenologique en participant à la guinguette à une expérience sensorielle de dégustation de vin à l'aveugle tout à fait surprenante (avec modération, évidemment).

Claire Vinson