Plusieurs sorties fermées sur l'A10 cette semaine

Les détails des travaux prévus sur l'autoroute.

De lundi à vendredi, plusieurs chantiers sont programmés sur l'A0 et l'échangeur A10xA85, en voici le détail :

Jusqu'au mercredi 3 octobre à 18h, jour et nuit : fermeture de l'échangeur en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

Durant 4 nuits (lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 septembre), entre 20h et 7h : fermeture de l'échangeur en provenance de Paris (A10) et en direction de Vierzon (A85).

Du lundi 24 septembre à 7h au vendredi 28 septembre à 20h, jour et nuit : fermeture de l'échangeur en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10).



Durant 4 nuits (lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 septembre), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de Tours Nord (n°19), depuis la RD 910 en provenance de Tours ou de Monnaie et en direction de Paris.

Risque de ralentissement sur une portion de 5 km, dans une zone de travaux, entre les échangeurs de Joué-lès-Tours (n°24) et de Monts-Sorigny (n°24.1), dans les deux sens de circulation.

Durant 2 nuits (lundi 24 et mardi 25 septembre), entre 20h et 7h : fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de Joué-lès-Tours (n°24), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Nuit du jeudi 27 septembre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de Tours Nord (n°19), en provenance de Tours.





Dans tous les cas des déviations seront mises en place.