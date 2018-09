Une dizaine d'entreprises tourangelles recrutent le 3 octobre

Au cours de l'événement "1er Stage, 1er Job".

C'est un événement national dédié aux jeunes qui cherchent du travail : un job dating "1er Stage, 1er Job" est organisé ce mercredi 3 octobre à Tours, de 18h30 à 21h30. Pour la première édition, 200 candidats y avaient participé dans la grande région.

Une dizaine d'entreprises de la région participent à l'opération avec des propositions de CDD, CDI et alternances. Parmi elles : Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (banque), Square Habitat (agence immobilière), Assad Had (service d'aide à domicile), PGA Motors (distribution automobile), Sarawak (entreprise d'externalisation en force de vente), Cerfrance (conseil et expertise comptable), Ranger France (conseil personnalisé et vente directe) et Sodifrance (spécialisée dans la transformation des SI vers le digital).



Des postes de conseillers clientèles, conseillers immobiliers, commerciaux, secrétaires commerciaux, comptables, gestionnaires de paies, chefs de projets marketing, chefs de secteurs, ingénieurs études et développement JAVA/JEE, aides à domicile et bien d'autres seront à pourvoir.



Pour participer à ce Job Dating, il faut s'inscrire en ligne, écrire à rebecca@wizbii.com ou appeler le 06 67 99 27 97. L'adresse sera ensuite communiquée aux candidats sélectionnés.