Trois artistes "Passeurs" exposent à l'Hôtel Gouin

Après avoir fait sensation tout l'été avec son miroir d'eau, l'Hôtel Gouin entame la rentrée avec une nouvelle exposition... On y trouve notamment les oeuvres de Georges Baylouni, artiste d'origine syrienne dont l'atelier est situé dans le monument, de l'autre côté, avec la porte donnant sur le Jardin François Ier et le CCC OD. Il n'est pas seul : un Tourangeau bien connu - Dominique Spiessert - et un grand voyageur - Alain Plouvier - complètent le trio.

Leurs peintures sont singulières mais leurs styles proches, invitant au voyage et à se transporter par la suggestion, les signaux. On y devine la Syrie, l'Afrique, ou l'espoir d'un certain Nouveau Monde. Ces arts côte à côte se croisent, s'entrechoquent et dialoguent... Vous pouvez les découvrir gratuitement jusqu'au 28 octobre en poussant la porte de l'Hôtel Gouin à ses horaires d'ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 18h, Rue du Commerce, à Tours.

Quelques photos du vernissage de ce vendredi soir par Laurent Depeigne :