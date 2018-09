Cette fois, le Tours FC termine son match avec 0 points

Pau a été plus fort.

8ème journée de National ce vendredi soir à la Vallée du Cher... Le Tours FC s'y engageait plutôt confiant, avec son statut d'invaincu depuis le début de la saison. Confiant mais hésitant, car dans le même temps les Ciel & Noir ont bien du mal à marquer et à gagner, en particulier sur leur terrain.

Et on en a eu la preuve une fois de plus face à Pau... Le match a commencé rapidement avec plusieurs occasions de part et d'autre, de l'attaque en règle, et à ce petit jeu-là c'est Pau qui trouve la faille en premier : les visiteaurs menaient 1-0 à la 27ème minute... Il faudra attendre près de 40 minutes pour assister à l'égalisation tourangelle par Stevance.

Un match nul, encore ? Le 5ème de suite ? Eh non... Stevance se retrouve avec un but refusé quelques minutes plus tard et Pau en marque un bien réel à moins de dix minutes de la fin de la rencontre. 2-1 donc pour les Béarnais qui infligent à Tours sa première défaite de championnat de la saison.

Le TFC est actuellement 9ème du classement, à 4 points du podium et 8 points du leader. Dans une semaine le 28 septembre, il se déplacera dans le Beaujolais pour affronter Villefranche.

Crédit photo : Tours FC.